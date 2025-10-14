تعليمات مشددة لرؤساء القري في مطروح بعدم التهاون في مواجهة البناء المخالف

عقد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح اللقاء الدوري مع رؤساء القرى لبحث عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين .

وتناول اللقاء وضع حلول عاجلة لجميع المشكلات ومناقشة مطالب المواطنين بالقرى ووضع مقترحات لحلها

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح بضرورة توعية سكان القري بعدم البناء المخالف والتصالح علي مخالفات البناء، مشيرا الى ضرورة قيام المتغيرات المكانية برصد البناء العشوائي ورصد مخالفات البناء والتعديات بالقمر الصناعي من خلال المساحة العسكرية.

ووجه بتلبية احتياجات سكان القري في حدود الإمكانيات واللوائح والقوانين مع متابعة ما تم انجازه بالقري ورفع تقارير بشكل دائم عن الفترة السابقة لتقييم أداء رؤساء القري .

من ناحية اخرى أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على دعم منظومة التعليم الفنى وتطويرها للنهوض بها وذلك تماشيا مع الاهتمام التى توليه الدولة بالتعليم الفنى كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلى .

وأشار الى أنه تمت الموافقة على مقترح مديرية التربية والتعليم بفتح فصول فنى مزدوج فى عدد من التخصصات المختلفة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلى بمحافظة مطروح وذلك بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وتم الموافقة على فتح فصل تعليم مزدوج لمهنة فنى استخلاص وتصنيع الزيوت بمدرسة مطروح الزراعية وفتح فصلين تعليم مزدوج لمهنتى فنى طاهى وفنى مشرف غرف بمدرسة مطروح الفندقية مع توفير فرص تدريبية للطلاب فى هذه التخصصات بالتعاون مع عدد من المصانع والمعاصر والفنادق العاملة على أرض المحافظة بما يخدم حاجة السوق ويواكب التنمية والمشروعات التنموية بالمحافظة.

كما وافق محافظ مطروح على فتح برنامج فنى صيانة الأجهزة الطبية بمدرسة مطروح الفنية بنات مع التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الأجهزة الطبية الغير الصالحة لتدريب الطلاب عليها.