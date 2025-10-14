قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليمات مشددة لرؤساء القري في مطروح بعدم التهاون في مواجهة البناء المخالف

رئيس مدينة مرسي مطروح خلال الاجتماع
رئيس مدينة مرسي مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

عقد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح اللقاء الدوري مع رؤساء القرى  لبحث عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين .

وتناول اللقاء وضع حلول عاجلة لجميع المشكلات ومناقشة مطالب المواطنين بالقرى ووضع مقترحات لحلها  

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح بضرورة توعية سكان القري بعدم البناء المخالف والتصالح علي مخالفات البناء، مشيرا الى ضرورة قيام المتغيرات المكانية برصد البناء العشوائي ورصد مخالفات البناء والتعديات بالقمر الصناعي من خلال المساحة العسكرية.

ووجه بتلبية احتياجات سكان القري في حدود الإمكانيات واللوائح والقوانين مع متابعة ما تم انجازه بالقري ورفع تقارير بشكل دائم عن الفترة السابقة لتقييم أداء رؤساء القري .

من ناحية اخرى أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على دعم منظومة التعليم الفنى وتطويرها للنهوض بها وذلك تماشيا مع الاهتمام التى توليه الدولة بالتعليم الفنى كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلى .

وأشار الى أنه تمت الموافقة على مقترح مديرية التربية والتعليم بفتح فصول فنى مزدوج فى عدد من التخصصات المختلفة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلى بمحافظة مطروح وذلك بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وتم الموافقة على فتح فصل تعليم مزدوج لمهنة فنى استخلاص وتصنيع الزيوت بمدرسة مطروح الزراعية وفتح فصلين تعليم مزدوج لمهنتى فنى طاهى وفنى مشرف غرف بمدرسة مطروح الفندقية مع توفير فرص تدريبية للطلاب فى هذه التخصصات بالتعاون مع عدد من المصانع والمعاصر والفنادق العاملة على أرض المحافظة بما يخدم حاجة السوق ويواكب التنمية والمشروعات التنموية بالمحافظة.

كما وافق محافظ مطروح على فتح برنامج فنى صيانة الأجهزة الطبية بمدرسة مطروح الفنية بنات مع التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الأجهزة الطبية الغير الصالحة لتدريب الطلاب عليها.

مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح روساء القرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الأهلي يكرم عماد النحاس تقديرا لجهوده مع فريق الكرة..شاهد

الأهلي يكرم عماد النحاس تقديرا لجهوده مع فريق الكرة.. شاهد

محمد هشام

نجم يد الأهلي: فريقنا المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب لتعزيز التعاون المشترك

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة

فيديو

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد