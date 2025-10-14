ضبط 8.6 طن لحوم ودواجن غير صالحة بأوسيم وكرداسة والعجوزة

وجَّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف الأحياء والمراكز حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المتداولة .

وجاءت توجيهات المحافظ خلال اطلاعه على تقرير مديرية الطب البيطري حول خطة العمل وجهود التفتيش الميدانية التي تنفذها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات التنفيذية المعنية بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها.

وقد أسفرت الحملات خلال أسبوع واحد عن ضبط ٥ أطنان و٦٢٥ كيلوجرامًا من مصنَّعات اللحوم والدهون والدوبريهات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم صالحة ولكن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك بنطاق مناطق: (الدقي – أوسيم – العجوزة – كرداسة – الهرم).

كما تمكَّنت الحملات من ضبط ٣ أطنان من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ الدواجن بقرية ناهيا – دائرة مركز كرداسة.

من جانبه أكَّد الدكتور محمد فارس محمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية اليومية على الأسواق والمحال الغذائية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتعليمات المحافظ.