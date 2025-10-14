قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
محافظات

ضبط 8.6 طن لحوم ودواجن غير صالحة بأوسيم وكرداسة والعجوزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
أحمد زهران

وجَّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف الأحياء والمراكز حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المتداولة . 
وجاءت توجيهات المحافظ خلال اطلاعه على تقرير مديرية الطب البيطري حول خطة العمل وجهود التفتيش الميدانية التي تنفذها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات التنفيذية المعنية بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها.
وقد أسفرت الحملات خلال أسبوع واحد عن ضبط ٥ أطنان و٦٢٥ كيلوجرامًا من مصنَّعات اللحوم والدهون والدوبريهات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم صالحة ولكن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك بنطاق مناطق: (الدقي – أوسيم – العجوزة – كرداسة – الهرم).
كما تمكَّنت الحملات من ضبط ٣ أطنان من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ الدواجن بقرية ناهيا – دائرة مركز كرداسة.
من جانبه أكَّد الدكتور محمد فارس محمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية اليومية على الأسواق والمحال الغذائية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتعليمات المحافظ.

لحوم فاسدة اخبار الجيزة محافظة الجيزة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

