محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى قلين التخصصي |صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مستشفى قلين التخصصي، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والنائب سامي سعد، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور بكر عادل، مدير المستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال جولته، تفقد محافظ كفرالشيخ عددًا من الأقسام بالمستشفى، من بينها قسم الاستقبال، والأشعة، والجراحة العامة، والعناية المركزة، والطوارئ، وغيرها، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة توفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان صحة وسلامة المرضى.

ويعمل مستشفى قلين التخصصي بطاقة 87 سريرًا، بينها 9 أسرة عناية مركزة، و4 أسرة عناية متوسطة، و3 أسرة عناية مركزة للأطفال، و14 حضانة، إضافة إلى 34 ماكينة غسيل كلوي تخدم 123 مريضًا، فضلًا عن 22 سريرًا بقسم الطوارئ، و22 سريرًا بالعيادات الخارجية، و5 غرف عمليات كبرى، إلى جانب معامل وأقسام الأشعة.

وأثناء تفقده المستشفى، استمع محافظ كفرالشيخ إلى عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مكلفًا بإيجاد الحلول العاجلة لاحتياجاتهم، وحُسن معاملتهم، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، في ظل إطلاق الدولة – برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية – حزمة من المبادرات والخدمات الصحية للمواطنين، منها مبادرة «حياة كريمة» في قطاع الصحة، ومبادرة الألف يوم الذهبية، وغيرها، إلى جانب تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

كلف محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي كفر الشيخ.