أحمد موسى يكشف كواليس ما قبل قمة السلام في حلقة خاصة من شرم الشيخ

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القواعد الأمريكية في الدوحة لم تحم قطر من صواريخ إسرائيل، مضيفا أن كل دولة لها حق في الحفاظ على أمنها القومي والإقليمي.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك دعما عربيا وإسلاميا كبيرا من أجل دعم القضية الفلسطينية، متابعا أن هناك تحركا مصريا - أمريكيا من أجل اتفاق وقف الحرب في غزة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مساء الثلاثاء قبل الماضي كادت أن تفشل مفاوضات وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مستدركا أن تدخل جهاز المخابرات العامة المصرية أنجز الأمور في التعامل مع كل المعوقات بهذا الاتفاق.