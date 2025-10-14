ملتقي توظيف ومعرض منتجات للطلاب وفرص عمل بدمياط

قامت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، بتفقد معرض منتجات الطلاب بجامعة حورس، والذي أُقيم على هامش فعاليات الملتقى التوظيف الذي نظمته الجامعة، وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على دعم الإبداع والابتكار لدى طلاب الجامعات وربط التعليم بسوق العمل.

خلال تفقدها للمعرض، استمعت نائب المحافظ إلى شروحات مفصلة من الطلاب حول مشاريعهم ومنتجاتهم التي تعكس مهاراتهم في مختلف المجالات، خاصةً في تخصصات الهندسة والذكاء الاصطناعي، التي توليها المحافظة اهتماماً خاصاً في استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

أشادت المهندسة شيماء الصديق، بمستوى المنتجات المعروضة وجودتها، مؤكدة أن هذه المشاريع تترجم رؤية الدولة لتمكين الشباب من أدوات الثورة الصناعية الرابعة وبناء الجمهورية الجديدة القائمة على الاقتصاد المعرفي.

وتؤكد هذه الزيارة على دعم المحافظة للجهود المشتركة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي لتأهيل الخريجين لسوق العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية المحلية.