تصفيات كأس العالم 2026.. شوط أول سلبي بين السعودية والعراق

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة السعودية والعراق التي تقام على ملعب “الإنماء” ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

سيطر الأخضر السعودي على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 67% مقابل 33% للعراق.

وسدد منتخب السعودية 7 تسديدات جميعها خارج القائمين والعارضة، مقابل تسديدتين للعراق خارج المرمى أيضًا.

وبدأ منتخب السعودية اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جهاد ذكري، حسام تمبكتي، أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخبيري، مصعب الجوير، ناصر الدوسري

الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري، فراس البريكان

تشكيل العراق

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ريبين سولاقا، حسن علي، مناف يونس، ميرخاس دوسكي

الوسط: كيفن يعقوب، إبراهيم يايش، أمير العماري، زيدان إقبال، يوسف الأمين

الهجوم: مهند علي



سيناريوهات تأهل السعودية والعراق إلى كأس العالم

احتمالا الفوز أو التعادل يقودان السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث أنه في حال تساوي عدد النقاط يتأهل الأخضر مستفيدًا من فارق الأهداف المسجلة (3 أهداف مقابل هدف واحد للعراق).

في المقابل، لا بديل أمام العراق سوى الفوز من أجل خطف بطاقة العبور إلى مونديال 2026.

نظام الملحق الآسيوي

وتقام مباريات الملحق الآسيوي (الدور الرابع) بنظام الدوري من دور واحد خلال التجمع على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، وبعد نهاية الملحق، سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم.