سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
تصفيات كأس العالم 2026.. شوط أول سلبي بين السعودية والعراق

مباراة السعودية والعراق
مباراة السعودية والعراق

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة السعودية والعراق التي تقام على ملعب “الإنماء” ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

سيطر الأخضر السعودي على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 67% مقابل 33% للعراق.

وسدد منتخب السعودية 7 تسديدات جميعها خارج القائمين والعارضة، مقابل تسديدتين للعراق خارج المرمى أيضًا.

وبدأ منتخب السعودية اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جهاد ذكري، حسام تمبكتي، أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخبيري، مصعب الجوير، ناصر الدوسري

الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري، فراس البريكان

تشكيل العراق

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ريبين سولاقا، حسن علي، مناف يونس، ميرخاس دوسكي

الوسط: كيفن يعقوب، إبراهيم يايش، أمير العماري،  زيدان إقبال، يوسف الأمين

الهجوم: مهند علي


سيناريوهات تأهل السعودية والعراق إلى كأس العالم

 

احتمالا الفوز أو التعادل يقودان السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث أنه في حال تساوي عدد النقاط يتأهل الأخضر مستفيدًا من فارق الأهداف المسجلة (3 أهداف مقابل هدف واحد للعراق).

في المقابل، لا بديل أمام العراق سوى الفوز من أجل خطف بطاقة العبور إلى مونديال 2026.

نظام الملحق الآسيوي

وتقام مباريات الملحق الآسيوي (الدور الرابع) بنظام الدوري من دور واحد خلال التجمع على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، وبعد نهاية الملحق، سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم.

السعودية العراق كأس العالم 2026 الأخضر السعودي

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منفذ بيع الهيئة العامة للكتاب

فتح منفذ بيع لهيئة للكتاب بمكتبة مصر العامة في أسوان

جانب من الاجتماع

القليوبية.. استجابات عاجلة من المحافظ لطلبات توفير فرص العمل

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

