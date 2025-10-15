محافظ كفر الشيخ يهنئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية

قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خالص التهاني والتبريكات للقارئ الطبيب أحمد نعينع، ابن مركز مطوبس، بمناسبة تكليفه رسميًا بمنصب شيخ عموم المقارئ المصرية، بقرار من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن فخره واعتزازه بهذا التكليف الذي يُعد تقديرًا لمسيرة القارئ الطبيب أحمد نعينع في خدمة كتاب الله، وإسهاماته البارزة في مجال تلاوة القرآن الكريم داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أنه أحد رموز التلاوة في العالم الإسلامي، لما يتمتع به من صوت مميز وأداء مؤثر، إلى جانب جمعه بين العلم الديني والعلمي كونه طبيبًا وقارئًا للقرآن الكريم.

كما ثمّن محافظ ‏كفر الشيخ هذا التكليف الكريم الذي جاء تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته ونشر علوم القرآن الكريم.

يُذكر أن القارئ الطبيب أحمد نعينع وُلد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية الطب، وذاع صيته كأحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، وشارك في العديد من المحافل الدينية داخل البلاد وخارجها، وقد نال تقديرًا واسعًا من كبار الشخصيات ورؤساء وملوك الدول لما يتمتع به من أداء خاشع وصوتٍ متميز.