صحيفة إسرائيلية: سيتم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم
أمير قطر يهنئ منتخب بلاده بعد التأهل لمونديال 2026
الإغاثة الطبية في غزة: ملف المرضى المحتاجين لإجلاء أصبح أولوية ملحّة
التضامن : صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم
نجم الزمالك السابق: تمنيت ألَّا يتحدّث أسامة نبيه بعد الإقصاء من كأس العالم للشباب
160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
أسوان تكثف استعداداتها لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني
أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 و ضوابط عقدها .. تفاصيل عاجلة الآن
بعد قليل .. بدء مُحاكمة طليق البلوجر هدير عبد الرازق
من مدينة السلام إلى قلوب العالم| شرم الشيخ تجمع القادة على إنهاء حرب غزة وإطلاق مرحلة سلام غير مسبوقة
سماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان السودانية | تفاصيل
محافظ كفر الشيخ يهنئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية

محمود زيدان

قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خالص التهاني والتبريكات للقارئ الطبيب أحمد نعينع، ابن مركز مطوبس، بمناسبة تكليفه رسميًا بمنصب شيخ عموم المقارئ المصرية، بقرار من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن فخره واعتزازه بهذا التكليف الذي يُعد تقديرًا لمسيرة القارئ الطبيب أحمد نعينع في خدمة كتاب الله، وإسهاماته البارزة في مجال تلاوة القرآن الكريم داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أنه أحد رموز التلاوة في العالم الإسلامي، لما يتمتع به من صوت مميز وأداء مؤثر، إلى جانب جمعه بين العلم الديني والعلمي كونه طبيبًا وقارئًا للقرآن الكريم.

كما ثمّن محافظ ‏كفر الشيخ هذا التكليف الكريم الذي جاء تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته ونشر علوم القرآن الكريم.

 يُذكر أن القارئ الطبيب أحمد نعينع وُلد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية الطب، وذاع صيته كأحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، وشارك في العديد من المحافل الدينية داخل البلاد وخارجها، وقد نال تقديرًا واسعًا من كبار الشخصيات ورؤساء وملوك الدول لما يتمتع به من أداء خاشع وصوتٍ متميز.

