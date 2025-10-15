رفع 220 طن من المخلفات فى حملة نظافة بالكيلو 7 بمطروح

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالجهود المبذولة لليوم الثاني على التوالي في الحملات المكبرة لرفع المخلفات من أحياء وشوارع مدينة مرسى مطروح، والتي تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، بقيادة الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، وبحضور نواب رئيس المدينة ومدير النظافة والحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

وشهدت الحملة في يومها الثاني رفع نحو ٢٢٠ طن من المخلفات البلدية من منطقة شارع السكة الحديد بالكيلو ٧، وذلك ضمن جهود مكثفة لرفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.

وأكد محافظ مطروح استمرار تنفيذ هذه الحملات بجميع أنحاء المدينة لحين رفع كافة المخلفات بالكامل، تحقيقًا لأعلى معدلات النظافة، والحفاظ على بيئة صحية وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم،

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

حيث تم خلال الحملة رفع نحو ٤٠٠ طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

أشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة ،إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

أكد نائب المحافظ على استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بكافة المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.