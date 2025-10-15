قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الرئيس السيسي كان صمام أمان مصر في التصدي لمحاولات تهجير أهل غزة
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
محافظات

إحالة ملف مريض للفحص العاجل خلال مرور مسائى مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بمطروح

مدير مديرية الصحة خلال الجولة
مدير مديرية الصحة خلال الجولة
ايمن محمود

قرر الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إحالة ملف إحدى الحالات بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية للفحص العاجل والعرض بتقرير عاجل.

جاء ذلك خلال مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بمطروح على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية، يرافقه الدكتور حلمى أغا، وكيل المديرية، وعاصم النحاس، مدير مكتب وكيل الوزارة،  للاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وجميع مستلزمات التشغيل.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بالمستشفى بالمرور على الاستقبال والطوارئ، متابعاً انتظام وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى وفحص الكراش كار، كما استبين آراء المرضى وذويهم لتذليل جميع المعوقات وتوفير الاحتياجات.

وتفقد كذلك كشك الولادة والعمليات ومعمل المستشفى.

وأشاد بجهود تمريض فترة السهر بقسم العناية المركزة، ووجه بتكريمهم.

كما وجه الإدارة الهندسية بسرعة إصلاح جهاز غازات الدم ومراجعة شبكة الغازات بالمستشفى.

كما قام وكيل الوزارة ووكيل المديرية بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام، متابعاً انتظام وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى، واستبين آراء المرضى وذويهم لتذليل جميع المعوقات وتوفير الاحتياجات.

وتفقد غرف الجراحة والعظام والإنعاش القلب الرئوى ومعمل وبنك الدم وصيدلية الاستقبال وغرفة العقر، مؤكدا توافر الأدوية والمستلزمات.

والتقى بأعضاء الفريق الطبى لبحث احتياجاتهم ومقترحاتهم لرفع مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.

وأكد عمل نوبتجيات للعمل على متابعة ورضاء المنتفعين على مدار ٢٤ ساعة يومياً، والانتشار لرصد المشاكل والشكاوى في كل أنحاء المستشفى، خاصة الطوارئ والعناية المركزة، وحلها فى مهدها ورفع الأمر إذا لزم الأمر.

وأكد وكيل الوزارة على الإدارات القائمة بالمرور على المستشفيات، على أن يتم تكثيف الجولات المرورية في الفترات المسائية.

وأكدت مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفيات بالاحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها، وأنها تقدم الدعم المطلوب لإنجاح الجهود المبذولة في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وتذليل جميع العقبات، مع المحاسبة المشددة لأي تقاعس أو إهمال، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها.

