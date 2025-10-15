قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: شهادة الرئيس الأمريكي بمعدلات الأمان في مصر "دعاية كبيرة جدا"
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
رياضة

جولة سياحية للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية مصر 2025

بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية
بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

نظمت اللجنة البارالمبية المصرية جولة سياحية مميزة للفرق المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تُقام لأول مرة في القارة الأفريقية خلال الفترة من 9 وحتى 18 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي الجولة في إطار حرص اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى على نشر ثقافة السلام والتعرف على المعالم التاريخية والسياحية في مصر.

شملت الجولة زيارة المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى رحلة نيلية ترفيهية تخللها تناول وجبة الغداء على ضفاف نهر النيل مع عروض فنية وشعبية متنوعة أضفت أجواءً من البهجة على الوفود المشاركة.

أشرف على تنظيم الرحلة العميد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية والمشرف على الإقامة والإعاشة والنقل والمواصلات بالبطولة، بمشاركة خديجة حسانوف، مدير التدريب والتطوير بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، وعدد من بعثات الدول المشاركة من بينها الصين، فنلندا، بيرو، إيران، الدومينيكان، وأذربيجان.

وضم طاقم الإشراف مجموعة مميزة من الشباب، هم: إسماعيل علي عضو لجنة النقل والمتطوعين، وإسلام شعبان، جوانا عادل، مريام أسامة، لجين ياسر، وزينة محمود، الذين ساهموا في تنظيم الجولة وتقديم الدعم اللوجيستي للوفود.

وبناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، استقبل الوفود الدكتورة جيهان نبيل مدير إدارة المركز التعليمي، والأستاذة ريم الأبياري مسئول الإتاحة بالمتحف، إلى جانب فريق العمل من المركز التعليمي بهيئة المتحف المصري الكبير، حيث تم تنظيم جولة تعريفية شاملة داخل المتحف أبهرت الحاضرين.

كما تضمنت الجولة زيارة لمنطقة الأهرامات وأبو الهول، حيث كان في استقبال البعثات عدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار الذين رحبوا بالمشاركين، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ شريف فتحي، معالي وزير السياحة والآثار، وبدعم من الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيدة لمياء يحيى، مدير عام تنمية الموارد المالية والاستثمار، التي قامت بمتابعة وصول الرحلة والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل سير الرحلة وتوفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة.

وفي ختام الجولة، وجّه العميد الدكتور خالد سمير خالص الشكر والتقدير إلى وزارة السياحة والآثار وهيئة المتحف المصري الكبير على التعاون المثمر وحسن الاستقبال، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسات الدولة لإنجاح البطولة وإظهار الوجه الحضاري لمصر أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بحفاوة الاستقبال وروعة المعالم المصرية، مؤكدين أن التجربة ستظل ذكرى مميزة في مشاركتهم بالبطولة العالمية، التي تشهد حضور نخبة من أبرز أبطال رفع الأثقال البارالمبي من مختلف القارات

