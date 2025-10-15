بحث كفاءة المنشآت الرياضية.. صبحي يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد وذلك لبحث آليات تنفيذ بروتوكول التعاون والذي تم توقيعه في وقت لاحق بين الوزارة والهيئة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي ، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء بحث تطوير ورفع كفاءة لبعض من المنشآت الرياضية والشبابية والتي تقع بمحافظات الفيوم وبني سويف والبحر الأحمر وشلاتين، والتي تضمنت المدينة الشبابية والرياضية بديمو بمحافظة الفيوم والتي تقع علي مساحة ٥٥ فدانا، وأيضاً مركز التعليم المدني بمحافظة ببني سويف والتي تقع علي مساحة ١٠ أفدنة وتشمل أعمال التطوير ورفع كفاءة الموقع العام وفندق الإقامة والمطعم وإنشاء حمام سباحة أولمبي، أيضاً سيتم تطوير مركز شباب ابو رماد بمحافظة البحر الأحمر ، كما تم الاتفاق علي تطوير أندية الفتاة والمرأة حيث يتبع الوزارة ٥٠٠ ناد للفتاة والمرأة نسعى لتطويرها.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أننا نسعي لتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الشبابية بمحافظات الصعيد علي وجه الخصوص، حيث نقوم بعمل وعقد العديد من ورش العمل والتدريب لتغيير وتطوير افكار الشباب، لذا نسعى وبكل قوة الى تطوير العديد من المنشآت الشبابية لتحويلها الي مراكز تدريب وابتكار. مشيرا إلى سعي الوزارة نحو تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق مسارات التنمية المستدامة فى محافظات الصعيد .

فيما أوضح اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد خلال اللقاء ان الهيئة تسعي لفتح مجال جديد للتعاون بيننا وبين وزارة الشباب والرياضة لتقديم العديد من الخدمات للشباب المصري وأهالي منطقة الصعيد.