مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أبو العينين: الموقف المصري ثابت تجاه غزة ومساعدات جديدة تدخل القطاع غدًا

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن الموقف المصري لم ولن يتغير تجاه غزة، مشيرًا إلى أن هناك عوائد اجتماعية ستنعكس على جميع الشعوب بعد وقف الحرب في القطاع.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى حل الدولتين، وأنا حصرت اللي حصل من الرئيس السيسي قد ايه المداخلات اللي حصلت على مستوى العالم والمؤتمرات، 12 لقاء قمة عملهم الرئيس، بخلاف القمم الثنائية اللي عملها داخل مصر وأكثر من 350 لقاء قمة ثنائي مع الزعماء وقادة الداخل والخارج".


وأضاف أبو العينين: "على مدى الـ 80 عامًا الماضية، كانت كل الانتصارات تخرج من مصر، وفي أكتوبر 2025 حقق الرئيس السيسي نصرًا عظيمًا، وتم الاتفاق وعاد الشعب الفلسطيني إلى منازله وبدأ الحديث عن الإعمار، وهذا لن يتحقق إلا بوحدة الصف الفلسطيني، وأن يتحدث جميع الفلسطينيين بلسان واحد، ودور حركة حماس جاء لإحياء القضية الفلسطينية بعد أن كانت تحتضر، رغم ما سببته من دمار كبير أيضًا".

وأوضح أن "غدًا صباحًا ستدخل إلى غزة عربات مساعدات تضم مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية، بعد تجاوز إجراءات معقدة كانت تعرقل دخولها، مشيرًا إلى أن مؤسسة أبو العينين، بالتعاون مع التحالف الوطني، تواصل تقديم المساعدات لأهالي غزة.

محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين غزة الرئيس السيسي

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزيرة التعاون الدولي

وزيرة التعاون الدولي تبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيرتها الأردنية ووزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية والبنك الإفريقي

الكويت تستضيف الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ

الكويت تستضيف الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ

صندوق النقد

صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين العام العالمي إلى أعلى مستوى منذ عام 1948

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

