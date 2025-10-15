أبو العينين: الموقف المصري ثابت تجاه غزة ومساعدات جديدة تدخل القطاع غدًا

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن الموقف المصري لم ولن يتغير تجاه غزة، مشيرًا إلى أن هناك عوائد اجتماعية ستنعكس على جميع الشعوب بعد وقف الحرب في القطاع.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى حل الدولتين، وأنا حصرت اللي حصل من الرئيس السيسي قد ايه المداخلات اللي حصلت على مستوى العالم والمؤتمرات، 12 لقاء قمة عملهم الرئيس، بخلاف القمم الثنائية اللي عملها داخل مصر وأكثر من 350 لقاء قمة ثنائي مع الزعماء وقادة الداخل والخارج".



وأضاف أبو العينين: "على مدى الـ 80 عامًا الماضية، كانت كل الانتصارات تخرج من مصر، وفي أكتوبر 2025 حقق الرئيس السيسي نصرًا عظيمًا، وتم الاتفاق وعاد الشعب الفلسطيني إلى منازله وبدأ الحديث عن الإعمار، وهذا لن يتحقق إلا بوحدة الصف الفلسطيني، وأن يتحدث جميع الفلسطينيين بلسان واحد، ودور حركة حماس جاء لإحياء القضية الفلسطينية بعد أن كانت تحتضر، رغم ما سببته من دمار كبير أيضًا".

وأوضح أن "غدًا صباحًا ستدخل إلى غزة عربات مساعدات تضم مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية، بعد تجاوز إجراءات معقدة كانت تعرقل دخولها، مشيرًا إلى أن مؤسسة أبو العينين، بالتعاون مع التحالف الوطني، تواصل تقديم المساعدات لأهالي غزة.