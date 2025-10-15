قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
الفنان أحمد عبدالعزيز: الشر جزء من تكوين الحياة ووجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني|فيديو
أهمية كلمة الله في حياة المؤمن.. البابا تواضروس يحلل المزمور التاسع عشر في عظة الأربعاء
مدبولي: مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة تؤدي واجبها إزاء القضية الفلسطينية بمنتهى القوة والشفافية والشرف
شريف عامر: تصريحات ترامب حول غزة مناورة.. ونتنياهو خاص معارك على كل الجبهات
محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة
ركيزة أساسية لبناء المجتمعات.. جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للمُعلم
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يشيد بتوقيع اتفاقية إنهاء الحرب في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محافظ شمال سيناء: رفعنا عدد المتطوعين من 1200 إلى 2500 لدعم الجهود الإنسانية في رفح

محمود محسن

تحدث اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، عن استعدادات المحافظة كسلطة تنفيذية لاستقبال المساعدات لقطاع غزة، موضحًا: "هناك غرفة أزمة مشكلة منذ 7 من أكتوبر، فيها ممثل من كل من قطاعات الدولة والوزارات المعنية والأجهزة الأمنية، وتقوم طبقًا للمعلومات الواردة لها من كافة الجهات بحساب كل شيء".

وأضاف مجاور، في لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها تنظر إلى الحسابات الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية وتأثر العلاقات المصرية إقليميًا ودوليًا، والتوصيات المطلوبة، وما يخص السلطة التنفيذية أو الشق التنفيذي الذي هو دخول المساعدات واستقبال المصابين.

وتابع: "أنا بييجي لي خطة أو سيناريوهات معينة، وبعدين لما المعلومات بتتأكد وخلاص هننفذ، نفذ السيناريو رقم كذا، وأنا بيبقى عندي خطة، مهمتي فقط الإشراف عليها".

وواصل: "الشق الأهم، هو رفع معنويات العاملين في هذا الصدد، حيث يحرص على الوجود في المعبر من أجل تقديم الدعم للعاملين، ونحمد الله على أنه رفع رأس مصر أمام العالم كله، وأؤكد لهم أنهم يمثلون بداية العمل، كما أسألهم عن المطالب الإدارية وما يحتاجونه من المحافظة من إمكانيات".

وواصل، أن المحافظة تستقبل المساعدات بحرًا وجوًا وبرًا، والمسؤول عن هذا الموضوع هو الهلال الأحمر تحت إشراف السلطة التنفيذية من خلال الخطة التي تضعها غرفة الأزمة.

وذكر، أنّ الهلال الأحمر الحقيقي هو القاسم المشترك الأعظم في هذا الموضوع ويقع عليه عبء كبير جدًا، وكان عدد المتطوعين في بداية الأزمة كان 1200، جرى رفعه إحنا إلى 2000،  ثم 2500، عدد قليل منهم يعمل في الهلال الأحمر، ولكن عددا كبيرا جدًا من الشباب المتطوعين.

