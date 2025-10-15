محافظ شمال سيناء: رفعنا عدد المتطوعين من 1200 إلى 2500 لدعم الجهود الإنسانية في رفح

تحدث اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، عن استعدادات المحافظة كسلطة تنفيذية لاستقبال المساعدات لقطاع غزة، موضحًا: "هناك غرفة أزمة مشكلة منذ 7 من أكتوبر، فيها ممثل من كل من قطاعات الدولة والوزارات المعنية والأجهزة الأمنية، وتقوم طبقًا للمعلومات الواردة لها من كافة الجهات بحساب كل شيء".

وأضاف مجاور، في لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها تنظر إلى الحسابات الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية وتأثر العلاقات المصرية إقليميًا ودوليًا، والتوصيات المطلوبة، وما يخص السلطة التنفيذية أو الشق التنفيذي الذي هو دخول المساعدات واستقبال المصابين.

وتابع: "أنا بييجي لي خطة أو سيناريوهات معينة، وبعدين لما المعلومات بتتأكد وخلاص هننفذ، نفذ السيناريو رقم كذا، وأنا بيبقى عندي خطة، مهمتي فقط الإشراف عليها".

وواصل: "الشق الأهم، هو رفع معنويات العاملين في هذا الصدد، حيث يحرص على الوجود في المعبر من أجل تقديم الدعم للعاملين، ونحمد الله على أنه رفع رأس مصر أمام العالم كله، وأؤكد لهم أنهم يمثلون بداية العمل، كما أسألهم عن المطالب الإدارية وما يحتاجونه من المحافظة من إمكانيات".

وواصل، أن المحافظة تستقبل المساعدات بحرًا وجوًا وبرًا، والمسؤول عن هذا الموضوع هو الهلال الأحمر تحت إشراف السلطة التنفيذية من خلال الخطة التي تضعها غرفة الأزمة.

وذكر، أنّ الهلال الأحمر الحقيقي هو القاسم المشترك الأعظم في هذا الموضوع ويقع عليه عبء كبير جدًا، وكان عدد المتطوعين في بداية الأزمة كان 1200، جرى رفعه إحنا إلى 2000، ثم 2500، عدد قليل منهم يعمل في الهلال الأحمر، ولكن عددا كبيرا جدًا من الشباب المتطوعين.