عمرو موسى: ما يحدث الآن ربما يكون ملامح صفقة جديدة تتشكل بالشرق الأوسط

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية على أن الهدف المصري كان يتمثل في وقف أو منع تهجير الفلسطينيين ووقف الحرب، معتبرًا أن ما يحدث الآن ربما يكون ملامح صفقة جديدة تتشكل في الشرق الأوسط.

وأوضح عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن خطر التهجير ما زال قائمًا، مشددا على ضرورة الحذر في التعامل مع التطورات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية أدى إلى أوضاع لا بأس بها يمكن البناء عليها للتحرك نحو سلام أكثر شمولًا.

وأضاف عمرو موسى، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المعرفة بالجانب الإسرائيلي، خاصة التيار المتطرف، تؤكد أن المستوطنات لا تزال تُبنى، وأن هناك عملًا مستمرًا لإخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يستدعي اليقظة والحذر.

الموقف المصري

وأشار إلى أن الموقف المصري طوال الفترة الأخيرة برفض التهجير القسري للفلسطينيين كان بالغ الأهمية وله أثر إيجابي كبير على القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الموقف ساهم في منع تصفية القضية الفلسطينية.