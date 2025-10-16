قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
صحة غزة: إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة حتى الأن 120 جثماناً
اقتصاد

استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مع بدء التركيز على نتائج الأعمال

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركيةخلال تعاملات  بعد أن حوّلت أرباح البنوك القوية تركيز المستثمرين عن المخاطر المحلية والدولية، مع دخول إغلاق الحكومة الأميركية أسبوعه الثالث، واستمرار تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي ثلاث نقاط فقط، أو أقل من 0.1%. وصعدت العقود الآجلة لمؤشري إس آند بي وناسداك 100 بنسبة 0.1% لكل منهما.

في تعاملات ما بعد الإغلاق، قفزت أسهم شركة جيه بي هانت لخدمات النقل بأكثر من 11% بعد أن فاقت نتائج أعمال الشركة تقديرات وول ستريت للأرباح والإيرادات. من ناحية أخرى، انخفضت أسهم شركة يونايتد إيرلاينز بنحو 2%، بعد أن جاءت إيرادات الشركة مخيبة للآمال.

وشهدت الأسهم تعاملات متقلبة خلال جلسة التداول العادية يوم الأربعاء، لكن مؤشري إس آند بي 500 وناسداك المركب أنهيا التداول على ارتفاع، مع الحصول على الدعم من الأرباح القوية للبنوك الكبرى. وصعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، كما زاد مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.7%. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض طفيف. وحقق مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة مستوى قياسياً جديداً.

وازدادت التقلبات هذا الأسبوع، لا سيما مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأغلق مؤشر التقلب (VIX)، المعروف على نطاق واسع بأنه مقياس الخوف في وول ستريت، عند مستوى 20.6.

وتذبذبت الأسهم منذ أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين يوم الثلاثاء بحظر تجارة زيت الطهي. وجاء هذا التهديد في أعقاب انخفاض مشتريات بكين من فول الصويا الأميركي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام.

أيضاً هدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الأميركية من الصين رداً على ضوابط التصدير الجديدة التي فرضتها بكين على المعادن الأرضية النادرة. 

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة CNBC يوم الأربعاء، إن إدارة ترامب تخطط لتحديد حدود سعرية لمجموعة من القطاعات لمكافحة تلاعب الصين بالسوق.

على صعيد آخر، يراقب المستثمرون بحذر استمرار إغلاق الحكومة الأميركية للأسبوع الثالث. وأدى هذا الإغلاق إلى توقف غير محدد لإصدارات البيانات الاقتصادية المهمة من الوكالات الفدرالية، مما قلل من المعلومات المتاحة للمتداولين في وقت لا تزال فيه المخاوف بشأن سوق العمل، وتأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين، وارتفاع معدلات الفائدة، وتقييمات السوق المرتفعة تاريخياً، تتصدر اهتماماتهم.

من جانبه ذكر كبير الاستراتيجيين الفنيين في LPL، آدم تورنكويست، أنه على الرغم من أن مؤشر إس آند بي 500 شهد ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يوليو/ تموز، فإن نظرة أدق إلى اتساع السوق تُظهر وجود فجوة بين حركة الأسعار ومشاركة الأسهم في الصعود. 

وأوضح أن الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كانت المحرك الرئيسي لأغلب مكاسب المؤشر في الفترة الأخيرة، إذ شكّلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى - إنفيديا، وألفابت، وآبل، وبرودكوم، وتسلا - مجتمعة نحو 60% من إجمالي عائد السوق بين الأول من يوليو و14 أكتوبر.

وقال تورنكويست، في مذكرة إلى العملاء يوم الأربعاء: "رغم أن نموذج الاتجاه يُظهر أن عدد أسهم إس آند بي 500 التي تتداول في اتجاه صعودي ما زال يفوق تلك التي في اتجاه هبوطي، فإن تقلص الفجوة بينهما يشير إلى ظهور تصدعات في أساس السوق".

وأضاف: "يمكن إصلاح هذه التصدعات من خلال اتساع نطاق المشاركة في المكاسب، لكنها في الوقت نفسه تؤكد ارتفاع مخاطر التركّز المرتبطة بعدد محدود من الأسهم المهيمنة التي تقود موجة الصعود".



 

