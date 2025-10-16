قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

النفط يرتفع بعد تصريحات ترامب بأن الهند ستوقف شراء النفط الروسي

النفط
النفط
وكالات

ارتفعت أسعارالنفط خلال تعاملات اليوم الخميس، السادس عشر من أكتوبر تشرين الأول، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد بأن توقف بلاده شراء النفط من روسيا، وهي خطوة قد تستنزف الإمدادات في أماكن أخرى.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% إلى 62.42 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.9% مسجلة 58.77 دولار للبرميل.

ولامس الخامان القياسيان أدنى مستوى لهما منذ أوائل مايو أيار في الجلسة الماضية بفعل التوتر التجاري بين أميركا والصين وبعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من فائض كبير في العام المقبل مع رفع منتجي أوبك+ الإنتاج وسط ضعف الطلب.

وقال ترامب أمس الأربعاء إن الهند ستوقف مشتريات النفط من روسيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستحاول بعد ذلك دفع الصين لاتخاذ خطوة مماثلة في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لقطع إيرادات موسكو من الطاقة والضغط عليها للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا.

وتعد روسيا أكبر مورد للنفط بالنسبة للهند وتمدها بنحو ثلث وارداتها من الخام. في الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة لرويترز إن بعض شركات التكرير الهندية تتأهب لخفض وارداتها من النفط الروسي، مع توقعات بحدوث ذلك تدريجياً.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء إنه أبلغ وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو بأن إدارة ترامب تتوقع أن توقف اليابان استيراد منتجات الطاقة الروسية.

والهند والصين هما أكبر مشترين للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عليه

وأعلنت الحكومة البريطانية أيضا عقوبات جديدة أمس الأربعاء تستهدف بشكل مباشر شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، وهما من أكبر شركات الطاقة في العالم.

اسعار النفط أهداف طاقة

