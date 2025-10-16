قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 4 مليار دولار
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
محافظات

12 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر وتداول 18 ألف طن بضائع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، انتظام حركة الملاحة والتداول بمختلف الموانئ التابعة للهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 12 سفينة، تم خلالها تداول نحو 18 ألف طن من البضائع العامة، إضافة إلى 741 شاحنة و146 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وأوضح البيان أن حركة الواردات سجلت دخول ما يقرب من 5 آلاف طن من البضائع إلى جانب 309 شاحنات و107 سيارات، بينما بلغت الصادرات نحو 13 ألف طن بضائع و432 شاحنة و39 سيارة، في استمرار لحالة النشاط التجاري بالموانئ التي تخدم حركة التبادل التجاري بين مصر ودول الجوار.

نشاط بحري بميناء سفاجا

وأشار التقرير إلى أن ميناء سفاجا البحري استقبل اليوم السفينة WW Nadia، بينما غادرت الميناء السفينتان ALCudia Express والقاهرة، في إطار جدول الرحلات المنتظم لنقل البضائع والركاب.

حركة مكثفة بميناء نويبع

وفي السياق ذاته، شهد ميناء نويبع تداول 3700 طن من البضائع و272 شاحنة عبر رحلات مكوكية لثلاث سفن هي سينا، وآور، وآيلة، والتي تعمل على تسهيل حركة النقل البحري بين مصر والأردن.

تداول الركاب عبر الموانئ

كما سجلت موانئ الهيئة خلال الساعات الماضية وصول وسفر 1650 راكبًا بمختلف موانئها، في ظل انتظام حركة الملاحة البحرية وسير العمل وفق الإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة.

ويأتي هذا النشاط البحري المنتظم ضمن جهود هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة خدمات النقل والتجارة البحرية على امتداد سواحل البحر الأحمر.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

