12 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر وتداول 18 ألف طن بضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، انتظام حركة الملاحة والتداول بمختلف الموانئ التابعة للهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 12 سفينة، تم خلالها تداول نحو 18 ألف طن من البضائع العامة، إضافة إلى 741 شاحنة و146 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وأوضح البيان أن حركة الواردات سجلت دخول ما يقرب من 5 آلاف طن من البضائع إلى جانب 309 شاحنات و107 سيارات، بينما بلغت الصادرات نحو 13 ألف طن بضائع و432 شاحنة و39 سيارة، في استمرار لحالة النشاط التجاري بالموانئ التي تخدم حركة التبادل التجاري بين مصر ودول الجوار.

نشاط بحري بميناء سفاجا

وأشار التقرير إلى أن ميناء سفاجا البحري استقبل اليوم السفينة WW Nadia، بينما غادرت الميناء السفينتان ALCudia Express والقاهرة، في إطار جدول الرحلات المنتظم لنقل البضائع والركاب.

حركة مكثفة بميناء نويبع

وفي السياق ذاته، شهد ميناء نويبع تداول 3700 طن من البضائع و272 شاحنة عبر رحلات مكوكية لثلاث سفن هي سينا، وآور، وآيلة، والتي تعمل على تسهيل حركة النقل البحري بين مصر والأردن.

تداول الركاب عبر الموانئ

كما سجلت موانئ الهيئة خلال الساعات الماضية وصول وسفر 1650 راكبًا بمختلف موانئها، في ظل انتظام حركة الملاحة البحرية وسير العمل وفق الإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة.

ويأتي هذا النشاط البحري المنتظم ضمن جهود هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة خدمات النقل والتجارة البحرية على امتداد سواحل البحر الأحمر.