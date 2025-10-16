تضامن أسوان: تسليم 219 جهازا تعويضيا وكرسيا متحركا للمرضى غير القادرين

سلمت جمعية الأورمان 219 جهازا تعويضيا وكرسيا متحركا للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة أسوان وذلك بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الاجهزة التعويضية، وذلك في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.



وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسوان، اليوم /الخميس/، أن تسليم الـ 219 طرفا صناعيا والكرسي المتحرك جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، وفي إطار رفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.



وأوضح يوسف، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة أسوان، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.



من جانبه .. قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تسليم المرضى غير القادرين بأسوان الأجهزة التعويضية بعد إجراء أبحاث ميدانية للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة.



وأوضح شعبان، أن الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، كما أنه جرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.

