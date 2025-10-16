أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 حالة من النشاط التجاري مع استمرار استقرار أسعار الدواجن والبيض، وسط تزايد الإقبال من المواطنين على الشراء لتلبية احتياجات الأسر خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل رقابة مكثفة من الجهات التنفيذية لضمان توافر السلع ومنع أي ارتفاعات غير مبررة.

أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد:

الفراخ البيضاء: من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ الساسو: نحو 80 جنيهًا للكيلوجرام

الفراخ البلدي: 125 جنيهًا للكيلوجرام



أسعار البيض اليوم:

كرتونة البيض الأبيض: 155 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر: 170 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي: 180 جنيهًا



وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية ذات الطابع الإنتاجي، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في مشروعات الثروة الداجنة الحديثة، التي استفادت من المناخ الصحراوي والبيئة النظيفة في إنتاج لحوم وبيض عالي الجودة.

كما ساهمت مبادرات الدولة لدعم صغار المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وبرامج التحصين البيطري المنتظمة، في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق وفرة المعروض داخل الأسواق. وتُكثف الأجهزة التنفيذية جهودها اليومية لمتابعة الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.

ويعد الاستقرار الحالي في أسعار الدواجن والبيض انعكاسًا مباشرًا لنجاح منظومة الإنتاج المحلي بالمحافظة، وتكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن للمواطن الحصول على منتجات غذائية آمنة وبأسعار مناسبة.

تُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي حققت طفرة واضحة في قطاع الثروة الداجنة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الدعم الحكومي الموجّه لتطوير هذا القطاع الحيوي. فقد تم إنشاء مزارع حديثة مزودة بأحدث تقنيات التربية والتغذية، إلى جانب توفير الأعلاف بأسعار مدعومة وبرامج تحصين مجانية للحفاظ على سلامة القطعان. كما أسهمت البيئة الصحراوية النظيفة والمناخ الجاف في الحد من انتشار الأمراض وتحسين جودة الإنتاج.

وتعمل المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين على دعم صغار المربين، وتوسيع نطاق المنافذ الحكومية لتوفير منتجات الدواجن والبيض بأسعار مستقرة للمواطنين على مدار العام.