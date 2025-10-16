الصليب الأحمر يعلن تسليم 30 جثمانا لأسرى إلى الجانب الفلسطيني

أعلن الصليب الأحمر تسليم الجانب الفلسطيني نحو 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين من قطاع غزة كانوا يقبعون في سجون الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية القول: "من بين جثامين الشهداء التي استطاعت المقاومة استردادها اليوم.. الشهيد المقاوم عبد الله أبو غوش من دير البلح وسط قطاع غزة، و‏الذي ارتقى يوم السابع من أكتوبر بعد اقتحام مستوطنات "غلاف غزة".

من جانبه، صرح مدير وزارة الصحة بغزة منير البرش بأن المشاهدات الأولية للجثث الفلسطينية المسلّمة من إسرائيل توثق آثار تعذيب وتكبيل وتشريح بعض الجثامين وتفريغها وحشوها بالقطن.

وفي وقت سابق، كشفت الحملة الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، عن أرقام صادمة بشأن جثث الفلسطينيين الذين تحتفظ سلطات دولة الاحتلال بهم.

وقالت الحملة إن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 735 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات، موضحة أن الجثث مقسمة بين مقابر الأرقام التي تحتجز 256 شهيدا، وهناك 479 شهيدا منذ بداية العام الجاري 2025، و86 شهيدا من المعتقلين، و67 شهيدا من الأطفال، و10 شهيدات.

وأشارت اللجنة إلى أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نشرت تقريرا في 16 يوليو الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال يحتجز في معتقل "سديه تيمان" ما يقارب 1500 جثمان لشهداء من قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ولفتت إلى أن التوزيع الجغرافي لجثث الشهداء المحتجزين في المقابر والثلاجات، تنقسم إلى 21 شهيدا من محافظة جنين، و119 شهيدا من محافظة نابلس، و99 شهيدا من قطاع غزة، و85 شهيدا من محافظة الخليل، و63 شهيدا من محافظة طولكرم، و51 شهيدا من محافظة رام الله والبيرة، و49 شهيدا من محافظة القدس، و38 شهيدا من محافظة بيت لحم، و38 شهيدا من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، و24 شهيدا من محافظة قلقيلية، و14 شهيدا من محافظة سلفيت، و8 شهداء من محافظة أريحا والأغوار، و14 شهيدا من أراضي الـ48، و7 شهداء من مخيمات لبنان، و5 شهداء من بلدان أخرى.