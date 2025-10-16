قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
أخبار العالم

الصليب الأحمر يعلن تسليم 30 جثمانا لأسرى إلى الجانب الفلسطيني

جثمان أسير فلسطيني
جثمان أسير فلسطيني
محمود نوفل

أعلن الصليب الأحمر تسليم الجانب الفلسطيني نحو 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين من قطاع غزة كانوا يقبعون في سجون الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية القول: "من بين جثامين الشهداء التي استطاعت المقاومة استردادها اليوم.. الشهيد المقاوم عبد الله أبو غوش من دير البلح وسط قطاع غزة، و‏الذي ارتقى يوم السابع من أكتوبر بعد اقتحام مستوطنات "غلاف غزة".

من جانبه، صرح مدير وزارة الصحة بغزة منير البرش بأن المشاهدات الأولية للجثث الفلسطينية المسلّمة من إسرائيل توثق آثار تعذيب وتكبيل وتشريح بعض الجثامين وتفريغها وحشوها بالقطن.

وفي وقت سابق، كشفت الحملة الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، عن أرقام صادمة بشأن جثث الفلسطينيين الذين تحتفظ سلطات دولة الاحتلال بهم.

وقالت الحملة إن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 735 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات، موضحة أن الجثث مقسمة بين مقابر الأرقام التي تحتجز 256 شهيدا، وهناك 479 شهيدا منذ بداية العام الجاري 2025، و86 شهيدا من المعتقلين، و67 شهيدا من الأطفال، و10 شهيدات.

وأشارت اللجنة إلى أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نشرت تقريرا في 16 يوليو الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال يحتجز في معتقل "سديه تيمان" ما يقارب 1500 جثمان لشهداء من قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ولفتت إلى أن التوزيع الجغرافي لجثث الشهداء المحتجزين في المقابر والثلاجات، تنقسم إلى 21 شهيدا من محافظة جنين، و119 شهيدا من محافظة نابلس، و99 شهيدا من قطاع غزة، و85 شهيدا من محافظة الخليل، و63 شهيدا من محافظة طولكرم، و51 شهيدا من محافظة رام الله والبيرة، و49 شهيدا من محافظة القدس، و38 شهيدا من محافظة بيت لحم، و38 شهيدا من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، و24 شهيدا من محافظة قلقيلية، و14 شهيدا من محافظة سلفيت، و8 شهداء من محافظة أريحا والأغوار، و14 شهيدا من أراضي الـ48، و7 شهداء من مخيمات لبنان، و5 شهداء من بلدان أخرى.

الصليب الأحمر فلسطين قطاع غزة سجون الاحتلال وزارة الصحة بغزة المقاوم عبد الله أبو غوش مستوطنات غلاف غزة

