زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه
مرأة ومنوعات

طريقة عمل محشي البصل

البصل
البصل
ريهام قدري

يعد محشي البصل من الأكلات الشرقية الأصيلة التي تمتاز بمذاقها الفريد ورائحتها الزكية، ويُعتبر من الأطباق التقليدية التي تُقدَّم في المناسبات والعزائم. 

يتميز هذا الطبق بمزيج رائع من النكهات، إذ يجتمع فيه طعم البصل الحلو بعد السلق مع حشوة الأرز المتبلة بالأعشاب والصلصة الغنية.

 كما أنّه من الأطباق التي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والمتعة في التحضير والتقديم.
المكونات:
كيلو من البصل متوسط الحجم.
كوبان من الأرز المصري المغسول والمصفى.
نصف كوب من البقدونس المفروم.
نصف كوب من الشبت المفروم.
نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
بصلة مفرومة ناعماً للحشوة.
كوب من عصير الطماطم.
ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.
نصف كوب من الزيت النباتي أو السمن.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
ملعقة صغيرة من النعناع الجاف (اختياري).
ملعقة صغيرة من الكمون.
مرق أو ماء للسلق.
طريقة التحضير:
يُغسل البصل جيداً ثم يُقطع الرأس دون أن يُزال تماماً، ويُشقّ من جانب واحد شقاً طولياً خفيفاً لتسهيل فتح الطبقات.
يُوضع البصل في قدر به ماء مغلي ويُسلق لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يصبح طرياً، ثم يُصفّى ويُترك ليبرد قليلاً.
تُفصل طبقات البصل برفق لتصبح كل طبقة جاهزة للحشو.
لتحضير الحشوة، يُسخّن الزيت في مقلاة ويُضاف البصل المفروم حتى يذبل، ثم يُضاف الأرز، ومعجون الطماطم، والملح، والفلفل، والكمون، والأعشاب المفرومة، ويُقلب المزيج جيداً.
يُترك الخليط على نار هادئة لعدة دقائق حتى تتشرب المكونات النكهات، ثم يُرفع عن النار ويُترك ليبرد قليلاً.
تُحشى كل طبقة من البصل بكمية مناسبة من الحشوة وتُلفّ برفق.
تُرصّ اللفات في قدر الطبخ، ويُضاف إليها عصير الطماطم والمرق حتى تغطى نصف الكمية تقريباً.
تُطهى على نار هادئة لمدة 40 إلى 50 دقيقة حتى ينضج الأرز والبصل تماماً.
يُقدَّم محشي البصل ساخناً مع صلصة الطماطم أو الزبادي حسب الرغبة.

