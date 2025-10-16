قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موبايل هيكسر الدنيا.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Xiaomi 18

لمياء الياسين

 أقامت شركة شاومي حدث إطلاق ضخم في الصين للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الرائدة شاومي 17 من بينها. 

 يتميّز هاتفا شاومي 17 برو و17 برو ماكس بشاشاتهما الخلفية الثانوية المميزة، والتي جذبت اهتمامًا كبيرًا من المستهلكين

ووفقًا لموقع Digital Chat Station، بدأت الشركة العمل على سلسلة هواتف شاومي 18، المتوقع إطلاقها العام المقبل.

مواصفات هواتف Xiaomi 18

وفقًا لموقع Digital Chat Station، ستواصل سلسلة هواتف Xiaomi 18 القادمة تصميم الشاشة الخلفية الذي ظهر لأول مرة في طرازي Xiaomi 17 Pro 

في المقابل أشارت المصادر أن شركة شاومي تخطط لإضافة المزيد من التحسينات الإبداعية إلى الشاشة الثانوية، على الأرجح في شكل ميزات برمجية موسعة وتفاعل أفضل.
وفي حين تظل التفاصيل محدودة، فإن الشاشة الخلفية قد تكتسب خيارات تحكم أكثر وظيفية، مثل التعامل مع الإشعارات، أو مساعدة عدسة الكاميرا.

ميزات هاتف شاومي18
 

أما عن تفاصيل الشاشة الخلفية لأول مرة في هاتف Xiaomi 18، المزود بشاشة AMOLED بقياس 1.1 بوصة وقد اختفى هذا التصميم مع سلسلة شاومي 12، لكنه عاد بقوة مع هاتفي 17 برو و 17 برو ماكس وتشير بيانات السوق إلى أن طرازات 17 برو الفاخرة شكلت ما يقرب من 80% من إجمالي مبيعات السلسلة، مما يُبرز تزايد شعبية هذا التصميم بين مستخدمي الهواتف الذكية .

ومن المتوقع أن تأتي هاتف Xiaomi 18 مزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل التالي وقد يتم إطلاقها لأول مرة في سبتمبر 2026. ومع بقاء ما يقرب من عام على الإطلاق المتوقع، فمن المتوقع أن تسرب الشائعات المزيد من التفاصيل حول تشكيلة Xiaomi 18 في الأشهر المقبلة

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

إنريكي

إنريكي يرد على الجدل حول إصابات باريس سان جيرمان وصدامه مع الاتحاد الفرنسي قبل موقعة ستراسبورج

الاهلي

بعثة الأهلي تصل بوروندي استعدادا لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

وزارة الشباب

الشباب والرياضة تبحث مع الأمم المتحدة ومركز القاهرة تعزيز دور الشباب في بناء السلام

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

