موبايل هيكسر الدنيا.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Xiaomi 18

أقامت شركة شاومي حدث إطلاق ضخم في الصين للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الرائدة شاومي 17 من بينها.

يتميّز هاتفا شاومي 17 برو و17 برو ماكس بشاشاتهما الخلفية الثانوية المميزة، والتي جذبت اهتمامًا كبيرًا من المستهلكين

ووفقًا لموقع Digital Chat Station، بدأت الشركة العمل على سلسلة هواتف شاومي 18، المتوقع إطلاقها العام المقبل.

مواصفات هواتف Xiaomi 18

وفقًا لموقع Digital Chat Station، ستواصل سلسلة هواتف Xiaomi 18 القادمة تصميم الشاشة الخلفية الذي ظهر لأول مرة في طرازي Xiaomi 17 Pro

في المقابل أشارت المصادر أن شركة شاومي تخطط لإضافة المزيد من التحسينات الإبداعية إلى الشاشة الثانوية، على الأرجح في شكل ميزات برمجية موسعة وتفاعل أفضل.

وفي حين تظل التفاصيل محدودة، فإن الشاشة الخلفية قد تكتسب خيارات تحكم أكثر وظيفية، مثل التعامل مع الإشعارات، أو مساعدة عدسة الكاميرا.

ميزات هاتف شاومي18



أما عن تفاصيل الشاشة الخلفية لأول مرة في هاتف Xiaomi 18، المزود بشاشة AMOLED بقياس 1.1 بوصة وقد اختفى هذا التصميم مع سلسلة شاومي 12، لكنه عاد بقوة مع هاتفي 17 برو و 17 برو ماكس وتشير بيانات السوق إلى أن طرازات 17 برو الفاخرة شكلت ما يقرب من 80% من إجمالي مبيعات السلسلة، مما يُبرز تزايد شعبية هذا التصميم بين مستخدمي الهواتف الذكية .

ومن المتوقع أن تأتي هاتف Xiaomi 18 مزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل التالي وقد يتم إطلاقها لأول مرة في سبتمبر 2026. ومع بقاء ما يقرب من عام على الإطلاق المتوقع، فمن المتوقع أن تسرب الشائعات المزيد من التفاصيل حول تشكيلة Xiaomi 18 في الأشهر المقبلة