حسن مصطفى: رحيلي عن الجهاز الفني للتوأم لم يكن لأسباب فنية

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أنه رحل عن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لأسباب ليست فنية، رافضا الإفصاح عنها.

وقال حسن مصطفى، في تصريحات مع كريم رمزي ببرنامج “لعبة والتانية” على راديو “ميجا إف إم”: “رحيلي عن الجهاز الفني للتوأم لم يكن لأسباب فنية، ولكن بسبب أشياء أخرى”.

وأضاف: “حسام حسن يمنح صلاحيات كبيرة لجهازه المعاون، ولا يعتمد علي الفردية في القرارات”.

وتابع: “كنت أتمنى أن يكون هناك تنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان في اختيارات اللاعبين، وأنا غيران على منتخبات بلدي بسبب ما تحققه منتخبات المغرب”.