قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزيرا العدل والشؤون القانونية: لا مساس بالدستور.. وحضور المحامي في الاستجواب ضمانة أساسية للعدالة

محمود فوزي
محمود فوزي
فريدة محمد

أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن نص الفقرة الأولى من المادة  45 محل النقاش يحظر استجواب المتهم دون حضور محامٍ، مشيرًا إلى أن الفقرة الثانية تقصر هذا الحظر على مرحلة الاستجواب فقط، بينما تظل المواجهة بين المتهمين أو الشهود قائمة في كل المراحل، لكن بحضور المتهم نفسه، لما قد تسفر عنه من اعترافات أو أقوال مؤثرة في مسار التحقيق.

من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الحكومة لا تسعى بأي حال إلى المساس بالدستور، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة كافة تعمل في إطار من الاحترام الكامل للنصوص الدستورية. وقال فوزي: “إذا أرادت الحكومة – وهذا غير صحيح – تعديل الدستور، فلن يسمح لها مجلس النواب ولا رئيس الجمهورية، فالمؤسسات كلها في خدمة الدستور، والدستور في خدمة الشعب.”

وجاءت تصريحات الوزيرين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي استكملت مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وردّ فوزي على مداخلة النائب ضياء الدين داود قائلاً: “هذه المادة ليست جوهر القانون، فالقانون يضم أكثر من 540 مادة، في كل سطر منها فكر وضمانات وحقوق وحريات، ولا يمكن اختزال القانون في مادة واحدة مهما كانت أهميتها.”

كما وجّه فوزي الشكر للنائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على جهوده في تقليص الاستثناءات إلى أضيق نطاق، مؤكدًا أن المقترح لم يغير فلسفة القانون ولا ينتقص من مضمون المادة 54 من الدستور، مطمئنًا نقابة المحامين بأن ضمانات الدفاع مصونة بالكامل.

المستشار عدنان وزير العدل حضور محامٍ مرحلة الاستجواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

بواسير

الداخلية والخارجية.. اكتشف أعراض البواسير بمختلف أنواعها

اطعمة

لاتتجاهلها.. أطعمة تعالج أمراضا مزمنة

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة .. شاهد

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد