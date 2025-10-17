قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف| غلق وتشميع مركز حضانات بالواسطى.. وتجهيز متطوعين لخدمة رواد مهرجان النباتات الطبية والعطرية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :


في حملة للعلاج الحر ببني سويف.. غلق وتشميع مركز حضانات بالواسطى لمخالفة اشتراطات الترخيص
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع امتداد  تلك الحملات للقرى والعزب ، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام الذي  يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وذلك بالتنسيق مع فرع جهاز حمايه المستهلك برئاسة  أحمد مصطفي دهشان.

تحضيرات بمراكز الشباب قبل مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف
في إطار احتفالات محافظة بني سويف بالنسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، وتحت شعار " بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية يجري تنفيذ ندوات توعية عن النباتات العطرية والطبية بمراكز شباب ( هليه – شريف باشا – بدهل – بهبشين – باروط – النويرة - الجفادون ) وزيارة مشتل النباتات العطرية والطبية بقرية طحا بوش تحت شعار المهرجان والتي استهدفت مختلف الفئات العمرية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في ظل الاهتمام المتزايد بالنباتات الطبية والعطرية كمورد اقتصادي واستراتيجي.

تجهيز متطوعين لخدمة رواد مهرجان النباتات الطبية والعطريةفي بني سويف
في إطار التكليف الصادر من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف بشأن تنظيم مهرجان النباتات الطبية والعطرية، تم اليوم اجتماع بمتطوعي مبادرة 1000 قائد سكاني المشاركين في تنظيم المهرجان، ومتابعة أعمال تجهيزات المعرض الرئيسي للعارضين ، استعدادًا لانطلاق فعاليات المهرجان، الذي يُبرز هوية المحافظة كعاصمة للنباتات الطبية والعطرية في مصر.

جاء ذلك في حضور: الدكتور . محمد جبر معاون المحافظ، محمد البحيري مدير وحدة السكان وعضو اللجنة المشرفة علي تنفيذ المهرجان، محمد طه المكتب الفني وعضو لجنة المهرجان، نيره نبيل مسئول التخطيط بوحدة السكان وعضو لجنة التنظيم، هاجر حسين مسئول التنسيق والمتابعة بوحدة السكان وعضو لجنة التنظيم، رانيا سمير عضو العلاقات العامة وعضو لجنة التنظيم، محمد محمود،  نهله سليم ، ندا فتحي ، هبه مصطفي أعضاء وحدة السكان أعضاء لجنة المتطوعين لإدارة أعضاء مبادرة 1000 قائد سكاني، للاستعداد لتنظيم فاعليات المهرجان والمؤتمر يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، الي جانب أعضاء المجلس الاستشاري، والمتطوعين من المتقدمين من الجامعات وعلي الرابط المنشور علي الصفحة الرسمية للمحافظة، ويتضمن ورش العمل وندوات علمية والتوصيات.

