محافظات

تحضيرات بمراكز الشباب قبل مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

بني سويف
بني سويف

في إطار احتفالات محافظة بني سويف بالنسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، وتحت شعار " بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية يجري تنفيذ ندوات توعية عن النباتات العطرية والطبية بمراكز شباب ( هليه – شريف باشا – بدهل – بهبشين – باروط – النويرة - الجفادون ) وزيارة مشتل النباتات العطرية والطبية بقرية طحا بوش تحت شعار المهرجان والتي استهدفت مختلف الفئات العمرية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في ظل الاهتمام المتزايد بالنباتات الطبية والعطرية كمورد اقتصادي واستراتيجي.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبمتابعة من  هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والاستاذ ناصر رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب وبإشراف ميداني من السادة مديرى الادارات الفرعية ومديرى مراكز الشباب المنفذ بها فاعليات المهرجان .

حيث  أكد  هشام الجبالي أن هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة المتنوعة التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة على مدار أيام المهرجان، وتشمل مجموعة من المسابقات والأنشطة الترفيهية  وورش عمل تعريفية، وعروضًا فنية، ومعارض للمنتجات الطبيعية، بما يعكس التوجه التنموي للمهرجان ويعزز من مكانة بني سويف كمركز وطني للنباتات الطبية والعطرية.

ويُعد مهرجان هذا العام امتدادًا لنجاحات النسخ السابقة، ويؤكد على قدرة المحافظة في تنظيم فعاليات نوعية تبرز هويتها الزراعية والطبية، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة، ودعم سلاسل القيمة المرتبطة بالنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا


تجدر الإشارة إلى أن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان تُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنطلق رسميًا يوم السبت المُقبل 18 أكتوبر 2025، بمشاركة موسعة من الوزارات والهيئات والجامعات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بقطاع النباتات الطبية والعطرية.

وتجدد محافظة بني سويف دعوتها للراغبين في التسجيل والمشاركة بمهرجان النباتات الطبية والعطرية عبر الروابط التالية:
•    الموقع الرسمي للمهرجان: https://maps-bns.com
•    رابط التسجيل والمشاركة (زائر – عارض – متحدث – متطوع – تغطية إعلامية): https://maps-bns.com/ar#registration
•    رابط تقديم المقترحات: https://maps-bns.com/#proposal-submission
•    رابط المشاركة في الأنشطة والمسابقات: https://maps-bns.com/ar/activities

