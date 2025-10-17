محافظ المنوفية يصرف مكافآت مالية وعينية لعدد من عمال النظافة

التقى اليوم الجمعة ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من عمال منظومة النظافة بمكتبه بالديوان العام ، جاء ذلك خلال لقائه بهم أثناء تأدية مهام عملهم عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة ، وذلك في إطار دعمهم ودعم جهودهم المبذولة في الارتقاء بتحسين قطاع البيئة وتحقيق المظهر الحضاري.

حيث قرر محافظ المنوفية صرف مكافآت مالية وعينية للعمال تقديراً لجهودهم وتشجيعهم وتحفيزاً لهم لتواجدهم الميداني بالشارع وتحسين مستوى النظافة العامة ، كونهم ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة فضلاً عن الحفاظ على الارتقاء بالمظهر العام، كما وجه المحافظ التنسيق مع مسئولي شركة النظافة لدراسة إمكانية العمل على تحسين دخولهم المالية للارتقاء وتحسين مستوى الحياة المعيشية.

وقدم العمال الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة ودعمه الدائم والمستمر لكافة العاملين مؤكدين على الاستمرار في مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات.