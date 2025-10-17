إصابات في يده .. نقل طلعت الشريف للمستشفى

أعلن الفنان طلعت الشريف -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- إصابته في يده، ودخوله المستشفى، ولم يكشف أي تفاصيل إضافية حول حالته.

ونشر طلعت الشريف -عبر فيسبوك- صورته داخل المستشفى، وكتب في التعليق: «من داخل المستشفى، أرجو الدعاء لي بالشفاء العاجل أحبابي الكرام منتظر نتيجة الإشاعات والتقارير كل الشكر لطاقم الأطباء والجميع».

أحدث أعمال طلعت الشريف

كان أحدث الأعمال الفنية للفنان طلعت الشريف، هو مشاركته في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه، للفنان آسر ياسين، والفنانة مي عز الدين، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، حول محمد عزت، شاب لم يتزوج بعد بسبب شروط والدته الصارمة، ويلتقي بـميار، المطلقة التي تسعى جاهدة لتجنب العودة إلى طليقها سعد.

لكن مع إصرار سعد على استعادتها، تلجأ ميار إلى البحث عن محلل تختاره بنفسها، ليبدأ صراع بين المشاعر والقوانين والعادات الاجتماعية.

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:آسر ياسين ،مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، دياب، أحمد خالد صالح ،عايدة رياض، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.