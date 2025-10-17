قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيللي كريم وحنان مطاوع وصناع فيلم "عيد ميلاد سعيد" يحتفلون بعرضه بمهرجان الجونة
ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟
رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
فن وثقافة

بشرى وإلهام شاهين على السجادة الحمراء لعرض فيلم عيد ميلاد سعيد بمهرجان الجونة

نجلاء سليمان  
تصوير كيرلس صلاح

حرص عدد من الفنانات على التواجد على السجادة الحمراء لفيلم عيد ميلاد سعيد، الذي اختارته إدارة  مهرجان الجونة السينمائي ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان والتي تعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر- تشرين الأول 2025.

وتواجدت كل من بشرى وعبير صبري وإلهام شاهين وروجينا وغيرهم من الفنانات على السجادة الحمراء لحضور عرض الفيلم.

حصد الفيلم ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها مخرجته سارة جوهر.

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل.

ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

وقالت المخرجة سارة جوهر تعليقاً على الاختيار: "إنه لشرف كبير أن يتم اختيار فيلمي الروائي الأول ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي. أشعر بامتنان عميق للمهرجان على هذا التقدير، وعلى التزامه الدائم بدعم صناع السينما. وبالنيابة عن فريقي الرائع، نحن متحمسون لمشاركة "عيد ميلاد سعيد" مع هذا الجمهور المتميز. شكرًا لمهرجان الجونة!"

ومن جانبها، أشادت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، بالفيلم قائلة:
"يسعدنا أن نفتتح الدورة الثامنة بفيلم مصري بهذه الأهمية. هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المهرجان التي نختار فيها فيلمًا مصريًا طويلًا  للافتتاح. إن السرد المؤثر للفيلم حول الطبقات الاجتماعية وروابط الإنسانية، من خلال عيون طفلة بريئة، يجعله خيارًا مثاليًا لافتتاح مهرجان الجونة."

مهرجان الجونة السينمائي بشرى عبير صبري إلهام شاهين روجينا

