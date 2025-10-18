قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأميركية تسجل أقوى مكاسب أسبوعية منذ أغسطس

اختُتم أسبوع من التقلبات في وول ستريت بنتيجة إيجابية، إذ ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بعد تصريحات للرئيس دونالد ترمب هدّأت القلق حيال التوترات التجارية مع الصين، بينما تعافت البنوك الإقليمية. في المقابل، تراجعت السندات والذهب والفضة.

ودفعت موجة الصعود مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" (S&P 500) إلى تسجيل أفضل أسبوع له منذ أغسطس، بعد أن أعرب ترمب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الصينيين لإنهاء الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وساعدت نتائج قوية من عدد من البنوك الإقليمية في دعم القطاع بعد موجة بيع حادة بسبب القلق من جودة الائتمان في الاقتصاد الأميركي.

ترمب يطمئن الأسواق

أشار البيت الأبيض إلى جهود لتهدئة المخاوف من حرب تجارية شاملة قد تهز الاقتصاد العالمي. وقال ترمب: "أعتقد أننا نقوم بعمل جيد للغاية، وأعتقد أننا نتفاهم مع الصين"، مضيفاً أنه يتوقع عقد اجتماعه المخطط مع الرئيس شي جين بينغ هذا الشهر.

ترمب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر

وقال كيث ليرنر من شركة "ترويست أدفايزوري سيرفيسز" (Truist Advisory Services): "شهد شهر أكتوبر زيادة مقلقة في تقلبات الأسواق. وبعد موجة صعود طويلة وارتفاع في معنويات المستثمرين، أصبحت الأسواق عرضة للمفاجآت السلبية. نرى أن أي تراجعات أعمق تمثل فرصة للشراء، إذ لا تزال السوق الصاعدة تستحق الثقة".

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
جويل مردينيان
محافظ الشرقية
بورش
