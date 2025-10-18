الأسهم الأميركية تتنفس الصعداء بعد تهدئة ترامب للمخاوف التجارية ونتائج بنوك إقليمية



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الجمعة في نهاية أسبوع متقلب، مع محاولة الرئيس دونالد ترمب تهدئة المخاوف بشأن الحرب التجارية مع الصين، فيما ساعدت مجموعة من نتائج البنوك الإقليمية القوية على بث بعض الهدوء في القطاع المصرفي الذي شهد اضطرابات مؤخراً.

صعد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" (S&P 500) بنسبة 0.5% بعد أن تأرجح بين المكاسب والخسائر خلال الجلسة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100) المكدس بأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.6%. وتراجع مؤشر الخوف "التقلب" والمعروف بـ"VIX" قليلاً إلى حوالي 22 نقطة.

تراجع مخاوف الحرب التجارية الأميركية الصينية

في مقابلة مع قناة فوكس بزنس، قال ترمب إن الرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بفرضها على الصين "لن تستمر"، مما خفّف من المخاوف بشأن مزيد من التصعيد في النزاع التجاري بين البلدين.

ترمب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر

في الأثناء، استقرت أسعار أسهم البنوك الأميركية مع صدور مجموعة جديدة من نتائج البنوك الإقليمية التي ساعدت في تخفيف القلق بشأن جودة الائتمان، والذي تصاعد عندما كشف كل من "زيونس بانكورب" (Zions Bancorp) و"ويسترن أليانس بانكورب" (Western Alliance Bancorp) أنهما كانا ضحيتين لعمليات احتيال.

قال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة "إنتراكتيف بروكرز" (Interactive Brokers): "تتقدم الأسهم الآن بشكل متواضع، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الصحة المالية للمقرضين الآخرين، وبدرجة أقل، التوترات التجارية عبر الحدود".