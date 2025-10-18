نيللي كريم تثيرالجدل بفستان بدون بطانة بمهرجان الجونة السينمائي

أثارت الفنانة نيللي كريم الجدل، بظهورها الجرئ من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي أثناء عرض فيلمها “هابي بيرث داي”، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.



وخطفت نيللي كريم الأنظار بإطلالة جذاب جريئة ، إذ ارتدت فستانًا أسود طويلًا شفافا بدون بطانة ، مما أثارت دهشة متابعيها.

فيلم هابي بيرث داي

وحصد الفيلم ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها مخرجته سارة جوهر.

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأميركي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.