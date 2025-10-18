قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان وأفغانستان تعقدان محادثات في الدوحة بعد اشتباكات عنيفة بينهما
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شبين الكوم
مع إنعقاد أولى جلساته اليوم.. إجراءات الترشح للجان النوعية بمجلس الشيوخ
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-10-2025
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5800 جنيه|فيديو
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زاهي حواس: لا أحد في العالم يجهل افتتاح المتحف المصري الكبير

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق، أن المتحف المصري الكبير بات يحظى باهتمام عالمي غير مسبوق، مشيراً إلى أن التسويق لهذا الصرح الثقافي العملاق تم بشكل مكثف خلال العامين الماضيين.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 

وقال حواس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إنه سافر شخصياً إلى أكثر من 15 دولة حول العالم للترويج للمتحف، مشدداً على أن "لا يوجد أحد في العالم اليوم لا يعرف أن هناك متحفاً ضخماً جداً وأكبر متحف في العالم سيتم افتتاحه في 1 نوفمبر القادم".

وأوضح حواس أن المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم على مساحة 117 فداناً، يعد الأكبر من نوعه عالمياً، ويضم مجموعة من المتاحف الفرعية، من بينها متحف لمراكب الشمس ومتحف مخصص للأطفال، إلى جانب قاعات عرض ضخمة ومرافق خدمية وسياحية متطورة.

وأشار إلى أن الزائر يبدأ جولته داخل المتحف من تمثال رمسيس الثاني الذي تم نقله من ميدان رمسيس ليستقر في البهو الرئيسي، حيث يستقبل الزوار في مشهد مهيب، قبل صعودهم إلى "الدرج العظيم" الذي يضم 100 تمثال فرعوني ضخم.

كما كشف أن المتحف يضم أكثر من 60 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور، إلى جانب المجموعة الكاملة للملك الشاب توت عنخ آمون، والتي تتجاوز 5000 قطعة يتم عرضها كاملة لأول مرة في التاريخ، مما يمنح الزائر تجربة استثنائية لرؤية كنوز لم تُعرض من قبل.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، ومن المتوقع أن يكون مركزاً عالمياً للثقافة والحضارة المصرية، بالإضافة إلى دوره في تعزيز السياحة وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

المتحف المصري الكبير زاهي حواس افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

جيران عبدالرحمن ضحية شبرا الخيمة

الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

ماذا أفعل إذا أردت أن أكون محبوبًا لله؟ .. علي جمعة يوضح

أذكار المساء بعد منتصف الليل

هل يجوز قراءة أذكار المساء بعد منتصف الليل؟.. خطأ يقع فيه كثيرون

الدكتور يسري جبر

لكل امرئ ما نوى.. يسري جبر: صلاح النية ميزان القبول عند الله

بالصور

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد