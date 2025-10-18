ورم المخ.. 5 أعراض مبكرة لسرطان الدماغ غالبًا ما يتم تجاهلها

يمكن أن تتطور أورام المخ بصمت، وغالبًا ما تكون الأعراض المبكرة خفية ويسهل إغفالها. تشمل العلامات التحذيرية الشائعة الصداع المستمر، والغثيان أو القيء غير المبرر، وتغيرات الرؤية، وفقدان الذاكرة، وتغيرات غير عادية في الشخصية أو السلوك، يُعدّ التعرّف على هذه الأعراض مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يُحسّن النتائج وجودة الحياة.

رغم أن الصداع يُصيب الجميع في وقت ما، إلا أنه يُعتبر في الغالب غير ضار، إذ قد يكون نتيجةً للتوتر أو التعب أو مجرد انشغال الذهن. ومع ذلك، قد يكون الصداع أيضًا نتيجةً لأعراض قد تُشير، في حالات نادرة، إلى شيء أكثر خطورةً وفتكًا - ورم في الدماغ.

إذًا، كيف يُمكن التمييز بين ورم الدماغ وصداع التوتر العادي؟

وفقًا للخبراء، هناك نمط متكرر، حيث يتجاهل معظم مرضى أورام الدماغ الأعراض المبكرة، مما قد يؤدي إلى تأخير التشخيص. من بين الأعراض التي تُشبه غالبًا التجارب اليومية: التعب، والتوتر، والصداع النصفي، أو حتى انقطاع الطمث لدى النساء، والتي تتداخل مع حالات أكثر شيوعًا مثل القلق أو التهاب الجيوب الأنفية. من الأعراض الأخرى التي قد تتجاهلها عادةً:

-صعوبة في العثور على الكلمات

قد تجد صعوبة أحيانًا في التفكير بكلمات محددة، أو حتى في تكوين جمل كاملة أثناء محادثة دون تأخير. يقول الأطباء إنه على الرغم من أن هذه الأعراض قد تبدو غريبة وغير مألوفة، إلا أن معظم الأشخاص يتجاهلونها. في كثير من الأحيان، يدوّن الأشخاص أعراضهم لأنهم لا يستطيعون التعبير عنها بصوت عالٍ، لعلمهم أن هناك شيئًا ما غير صحيح.

-ضباب الدماغ

ضباب الدماغ علامة شائعة، وإن كانت نادرة، على وجود ورم دماغي، ويصاحبه صعوبة في التركيز والتفكير بوضوح، أو حتى تذكر الأشياء. ورغم وجود العديد من محفزات ضباب الدماغ، بما في ذلك انقطاع الطمث، وقلة النوم، والتوتر، إلا أنه إذا كان مصحوبًا بتغيرات عصبية مثل مشاكل في الكلام أو الرؤية، فلا يجب تجاهله.

-خدر أو وخز

كثيرًا ما يُبلغ الكثيرون عن شعورهم بوخز أو تنميل في أنحاء الجسم. ووفقًا للخبراء، يحدث هذا عندما يُؤثر ورم على مناطق التحكم الحسي أو الحركي في الدماغ، وهي المناطق التي تُرسل وتستقبل الإشارات إلى أجزاء مختلفة من الجسم. مع أن هناك تفسيرات أخرى للتنميل، بما في ذلك ضعف الدورة الدموية، إلا أنه يجب دائمًا التحقق من الأعراض التي تظهر على جانب واحد.

-خط يد فوضوي

يلاحظ العديد من مرضى أورام الدماغ أيضًا تغيرات في التنسيق بين اليد والعين، وأحيانًا يعجزون عن كتابة أي شيء أو يصبح كل شيء فوضويًا. يقول الأطباء إن التغيرات الطفيفة في التنسيق قد تكون ناتجة أحيانًا عن التعب أو تشتت الانتباه، لكن التدهور المستمر في الكتابة أو المهارات الحركية الدقيقة أو التوازن قد يشير إلى مشاكل في مناطق التحكم الحركي في الدماغ، المسؤولة عن تنسيق حركات مثل الكتابة أو ربط أزرار القميص.

-تغيرات في الشخصية

تُعد التغيرات في سلوكك أو تقلبات مزاجك علامات خفية، لكنها دالة، على وجود ورم في الدماغ. يقول الأطباء إنه من الطبيعي أن تتقلب الشخصية مع تغيرات الحياة أو الضغوط، إلا أن الاختلافات المفاجئة أو الملحوظة - خاصةً مع وجود أعراض أخرى - قد تشير إلى شيء أكثر خطورة.

ما هو ورم المخ؟

ورم الدماغ هو نمو غير طبيعي أو كتلة من الخلايا في الدماغ أو حوله، ويُعرف مع أورام العمود الفقري وأورام الدماغ بأورام الجهاز العصبي المركزي. يقول الأطباء إن أورام الدماغ قد تكون خبيثة أو حميدة، وقد تكون بطيئة أو سريعة النمو.

حوالي ثلث أورام الدماغ فقط سرطانية، ولكن سواءً كانت سرطانية أم لا، فإن هذه الحالة تؤثر على وظائف الدماغ وصحته. ووفقًا للخبراء، يمكن أن تصيب أورام الدماغ أي شخص، ولكنها أكثر شيوعًا لدى الرجال بقليل. الورم السحائي، وهو عادةً حميد، هو النوع الوحيد من أورام الدماغ الأكثر شيوعًا لدى النساء.

المصدر: timesnownews