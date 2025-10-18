أخطأت في قراءته.. نائبة الشيوخ إيفا نصيف تعيد القسم 3 مرات

كررت النائبة إيفا نصيف اليمين الدستورية ثلاث مرات، وذلك خلال تأدية القسم بموجب اللائحة الداخلية لعضوية مجلس الشيوخ.

وأخطأت النائبة في القسم الذي يجب أن يتلى نصا دون أي خطأ، ويكون شرطًا لمزاولة العضو لأداء مهام عضويته في مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 13 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن العضو الأكبر سنا يترأس الجلسة الافتتاحية للمجلس ويعاونه العضوان الأصغر سنا، وبحسب هذه المادة سيترأس الدكتور محمد أبو العلا الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لكونه العضو الأكبر سنا بين أعضاء المجلس بعمر 86 عاما.

في بداية الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، تتلى دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد الأول في مجلس الشيوخ، ثم بعد ذلك يبدأ الدكتور محمد أبو العلا بأداء اليمين الدستوري بصفته العضو الأكبر سنا وهو ما أقره قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ثم الوكيلين وبعد ذلك الأعضاء عضوا عضوا، وتكون اليمين الدستورية التي سيؤديها أعضاء مجلس الشيوخ هي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء أن يخالف اليمين الدستوري الذي قد أقره القانون، ولا يباشر العضو مهامه إلى أن يؤدي اليمين الدستوري، وبعد أداء اليمين الدستوري من قبل الأعضاء تحرى عمليات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ويتم تقديم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة المدة الذي يحددها، ويسمح القانون لرئيس الجلسة أن يطلب من كل مترشح أن يعرف نفسه للمجلس، وتجرى الانتخاب وحتى إن لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعقب ذلك إعلان رئيس الجلسة بفوز المرشح لرئيس المجلس، ويبدأ مهامه فور الإعلان مباشرة.