وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
ديني

حكم عمل الولائم لأسباب مختلفة.. الإفتاء توضح

حكم عمل الولائم لأسباب مختلفة
حكم عمل الولائم لأسباب مختلفة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم عمل الولائم وبيان بعض أنواعها؟ حيث نقوم بعمل ولائم متعددة لأسباب مختلفة، كالشكر على النعمة، وما بعد الخامس عشر من رمضان، وعيد الأضحى، وشهر رجب، والزواج، والإنجاب -ذكرًا أو أنثى- وشراء بيت جديد، والرجوع من السفر الطويل، والشفاء من المرض، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لفظ الوليمة مشتق من الوَلْم، وهو الاجتماع، والمشهور استعمالها مطلقة عن أيّ قيد في العُرس، وتستعمل في غيره بقيد، وتقع على كل طعام يُتَّخذ لسرور حادث من عرسٍ وغيره، وتحصل بذبح وغيره، وباللحم وغيره، مما يصدق عليه معنى الطعام، بأي صنف من صنوف الطعام.

وبينت ان الأصل في جميع الولائم الإباحة، سواء كانت شكرًا لله على تجدد النعم في كل عام، أو بعد اليوم الخامس عشر من شهر رمضان أو في عيد الأضحى أو في شهر رجب أو عند الزواج، أو عند الإنجاب، أو بناء بيت جديد أو القدوم من السفر الطويل أو الشفاء من الأمراض، فكلها مندرجة تحت إطعام الطعام المندوب إليه شرعًا، مع مراعاة عدم الإسراف والتبذير، وألا تتضمن محرمًا في المطعم والمشرب والمفرش أو شيئًا من اللهو المحرم، وألا يُخَصَّ فيها الأغنياء دون الفقراء؛ تحقيقًا لمعاني الإحسان والأدب وجبر الخواطر.

تقديم الطعام في العزاء

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، عن حكم تقديم الطعام في العزاء خاصة وأن هناك معزين يتحملون مشاق السفر لمسافات بعيدة من أجل تقديم واجب العزاء.

وأوضحت دار الإفتاء، ان صنعُ الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن بعيدة لا حرج فيه شرعًا؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة، ويُسَنُّ أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك؛ لِما رواه أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لَمَّا جاء نَعيُ جعفرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ».

الإفطار على الموائد

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول" ما حكم قبول الدعوة للإفطار على موائد الرحمن ( الرمضانية ) ونحن لسنا بحاجة أو فقراء ولكن من باب تلبية الدعوة ؟

وأجابت دار الإفتاء، انه يجوز تلبية الدعوة لأن الداعي صاحب الوليمة ومن حق المسلم على المسلم تلبية الدعوة.

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

المتهم

السجن 5 سنوات لصانع محتوى انتحل صفة أنثي ونشر مقاطع خادشة للحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة شبابيك عقار في العاشر من رمضان

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

