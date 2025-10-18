قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك الأهلي المصري يوقع عقد تأجير مخازن بمدينة السادس من أكتوبر

البنك الاهلى
البنك الاهلى
أحمد عبد القوى

أعلن البنك الأهلي المصري ومؤسسة أخبار اليوم عن توقيع عقد لتأجير مساحات تخزينية مملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين المؤسسات الوطنية الرائدة في مختلف القطاعات، بما يرسخ التعاون المشترك بين القطاعين المالي والإعلامي، ويؤكد حرص المؤسستين على توظيف الإمكانات المتاحة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستفادة المتبادلة.

وقع العقد حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، واسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وبحضور أسر طلعت، رئيس مجموعة معالجة الديون وعمرو عباس، نائب مدير عام قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلي المصري إلى جانب عدد من قيادات المؤسستين.

وعقب التوقيع، أكد حسام الحجار أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري للتوسع في شراكاته المؤسسية مع الكيانات الوطنية الكبرى باعتبار أن مؤسسة أخبار اليوم تعد واحدة من أعرق المؤسسات الصحفية والثقافية في مصر والعالم العربي التي أسهمت على مدار عقود في نشر الوعي والتنوير وإثراء المشهد الإعلامي المصري والعربي، مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسة بهذا التاريخ يُعد مصدر فخر واعتزاز للبنك الأهلي المصري وإضافة نوعية للبنك.

وأوضح الحجار أن هذه الشراكة تحقق نموذجًا ناجحًا في التكامل بين المؤسسات المالية والإعلامية، حيث تسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات المتاحة لدى كل طرف، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.

من جانبه، أعرب إسلام عفيفي عن تقديره الكبير للتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن توقيع هذا العقد يعد نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية طويلة المدى بين المؤسستين، حيث تنظر مؤسسة أخبار اليوم لهذا التعاون على أنه بداية لسلسلة من التعاقدات المستقبلية في مجالات متعددة تشمل المطبوعات، والإعلانات، والدعاية، والتعليم والتدريب من خلال أكاديمية أخبار اليوم.

وأوضح عفيفي أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى استثمار أصولها وإمكاناتها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، ويخدم أهدافها في دعم الإعلام الوطني وتعزيز دوره في بناء الوعي المجتمعي، كما ثمّن الدور الوطني للبنك الأهلي المصري باعتباره أكبر مؤسسة مالية في مصر وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأشاد بتاريخه الممتد في دعم مشروعات التنمية بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة التعاون بين القطاعين المالي والإعلامي، إضافة إلى دعم جهود الدولة المصرية نحو الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد منها.

كما يعكس توقيع هذا التعاقد حرص الجانبين على دعم مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب المساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والممتلكات.

البنك الاهلى بنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

أكاديمية الاوقاف

الأوقاف تواصل تدريب الأئمة على التحول الرقمي بدورة جديدة في الحاسب الآلي

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

فروع منظمة خريجي الأزهر بالمحافظات تحتفي بانتصارات أكتوبر

العنف الأسري

الإفتاء: العنف الأسري ضد الزوجة والأبناء لا علاقة له بالإٍسلام

بالصور

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

أودي
أودي
أودي

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

فيديو

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد