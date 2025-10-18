مودي ناصر: الدوري "مالوش كبير" هذا الموسم.. والنتائج خدمت إنبي

أكد مودي ناصر لاعب إنبي الحالي وإيسترن كومباني السابق، أن بدايات الفريق البترولي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم رائعة، منوها بأن حمزة الجمل المدير الفني وجهازه المعاون قاموا بجهود كبيرة من أجل إحداث تغيير كبير في الفريق الذي أنهى الموسم الماضي بشكل غير جيد.

وقال "ناصر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الحب هو كلمة السر في نجاح تجربتنا هذا الموسم، كلنا فريق واحد وعائلة واحدة، والنتيجة ربنا كرمنا آخر كرم، وإن شاء الله نفوز المباراة القادمة ونتصدر جدول ترتيب الدوري حتى لو مؤقتًا.

وأضاف لاعب إنبي الحالي: صادفنا الموسم الماضي سوء توفيق كبير، حتى إن البعض توقع أن نكون أول الهابطين، لكن مجيء جهاز الكابتن حمزة الجمل ومعه الثلاثي كابتن محمد حمص وكابتن أحمد فتحي وكابتن أحمد عبد الظاهر بكل تاريخهم أضاف لنا الكثير، والموسم الحالي الجميع مستريح نفسيًا ومركز في الملعب ويحاول إخراج كل ما عنده لصالح الفريق.

وواصل لاعب إيسترن كومباني السابق: إنبي الموسم ده في حتة تانية، اجتهدنا وتعبنا في معسكر الإعداد وربنا بيكلل مجهودنا وإن شاء الله نعمل موسم قوي جدًا، يمكن البداية جيدة، لكننا لم نفعل شيء حتى الآن، إن شاء الله نكسب المباراة القادمة ونتصدر جدول ترتيب الدوري.

وأردف: ما حدث هذا الموسم ليس صدفة، توقعت البداية الجيدة للفريق في الدوري وتوقعت تحقيق الفوز على الأهلي، الفريق يقدم مستويات كبيرة ويحقق نتائج جيدة تحت قيادة كابتن حمزة الجمل وجهازه المعاون.

واختتم مودي ناصر حديثه: الدوري الموسم ده مالوش كبير، المباريات كلها صعبة جدًا على الجميع، النتائج خدمتنا بخسارة الأهلي والزمالك، لذلك من يستطيع الفوز بشكل متتالي سيتواجد ضمن فرق المقدمة.