إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رياضة

مودي ناصر: الدوري "مالوش كبير" هذا الموسم.. والنتائج خدمت إنبي

مودي ناصر
مودي ناصر

أكد مودي ناصر لاعب إنبي الحالي وإيسترن كومباني السابق، أن بدايات الفريق البترولي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم رائعة، منوها بأن حمزة الجمل المدير الفني وجهازه المعاون قاموا بجهود كبيرة من أجل إحداث تغيير كبير في الفريق الذي أنهى الموسم الماضي بشكل غير جيد.

وقال "ناصر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الحب هو كلمة السر في نجاح تجربتنا هذا الموسم، كلنا فريق واحد وعائلة واحدة، والنتيجة ربنا كرمنا آخر كرم، وإن شاء الله نفوز المباراة القادمة ونتصدر جدول ترتيب الدوري حتى لو مؤقتًا.

وأضاف لاعب إنبي الحالي: صادفنا الموسم الماضي سوء توفيق كبير، حتى إن البعض توقع أن نكون أول الهابطين، لكن مجيء جهاز الكابتن حمزة الجمل ومعه الثلاثي كابتن محمد حمص وكابتن أحمد فتحي وكابتن أحمد عبد الظاهر بكل تاريخهم أضاف لنا الكثير، والموسم الحالي الجميع مستريح نفسيًا ومركز في الملعب ويحاول إخراج كل ما عنده لصالح الفريق.

وواصل لاعب إيسترن كومباني السابق: إنبي الموسم ده في حتة تانية، اجتهدنا وتعبنا في معسكر الإعداد وربنا بيكلل مجهودنا وإن شاء الله نعمل موسم قوي جدًا، يمكن البداية جيدة، لكننا لم نفعل شيء حتى الآن، إن شاء الله نكسب المباراة القادمة ونتصدر جدول ترتيب الدوري.

وأردف: ما حدث هذا الموسم ليس صدفة، توقعت البداية الجيدة للفريق في الدوري وتوقعت تحقيق الفوز على الأهلي، الفريق يقدم مستويات كبيرة ويحقق نتائج جيدة تحت قيادة كابتن حمزة الجمل وجهازه المعاون.

واختتم مودي ناصر حديثه: الدوري الموسم ده مالوش كبير، المباريات كلها صعبة جدًا على الجميع، النتائج خدمتنا بخسارة الأهلي والزمالك، لذلك من يستطيع الفوز بشكل متتالي سيتواجد ضمن فرق المقدمة.

مودي ناصر إنبي إيسترن كومباني الفريق البترولي الدوري المصري

