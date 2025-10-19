قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحريك أسعار الوقود.. تحذيرات من استغلال المواطنين ولجنة لمراقبة الأسواق
خزينة النادي انتعشت.. كم حصد بيراميدز عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي؟
أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر.. وعيار 21 يفوق التوقعات
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قضاء صيام رمضان في الاثنين والخميس؟ الإفتاء تجيب

الشيخ علي فخر
الشيخ علي فخر
عبد الرحمن محمد

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في مسألة قضاء أيام رمضان في أيام الاثنين والخميس، وهل يصح الجمع بين نية القضاء ونية صيام السنة في يوم واحد.

قال الدكتور علي فخر: إن صيام أيام الاثنين والخميس سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيام فاضلة يحبها الله ورسوله، ولذلك فإن قضاء ما فات من رمضان في هذه الأيام أمر جائز ومستحب، لكنه لا يعد جمعًا بين نيتين.

وأوضح أن النية في هذه الحالة تكون خالصة لقضاء الصوم الواجب، أي أن المسلم ينوي صيام ما عليه من رمضان، غير أن وقوع هذا الصيام في يوم فاضل -كاثنين أو خميس- يمنحه فضلًا زائدًا لأنه وافق سنة نبوية، فينال بذلك أجرين: أجر القضاء، وأجر الصيام في يوم فاضل.

وختم حديثه بالتأكيد على أن النية لا تُجمع هنا، وإنما الفضيلة هي التي تصاحب نية القضاء"، وهو ما يُعد توفيقًا من الله يجمع به المسلم بين الواجب والسنة دون تعارض.

هل يجوز الصيام بنية التطوع وإنقاص الوزن في نفس الوقت

مع تعدد أهداف الصائمين بين التعبد وتحقيق مصالح دنيوية، برز تساؤل حول مشروعية الجمع بين نية صيام التطوع ونية الحمية أو إنقاص الوزن، وهو ما تناولته دار الإفتاء المصرية بالتوضيح المفصل، مؤكدة أن الصوم يظل صحيحًا ويؤجر عليه المسلم إذا كانت النية الأساسية فيه هي ابتغاء وجه الله تعالى، حتى لو صاحبته نية أخرى ذات منفعة دنيوية، مثل التخسيس أو التداوي.

وأوضحت الدار أن الامتناع عن الطعام والشراب، وهو جوهر الصوم، يترتب عليه بطبيعته أثر بدني كخفض الوزن، سواء كان ذلك مقصودًا أم لا، وبالتالي لا يُعد هذا الأمر مفسدًا للإخلاص ولا باعثًا على بطلان الصيام..

 واستشهدت بما ورد عن الحافظ السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر" (1/20-23، ط. دار الكتب العلمية)، الذي قسم حالات التشريك في النية، مبينًا أن الجمع بين نية العبادة ونية أخرى غير عبادة قد يبطل العمل في بعض الصور، وقد لا يؤثر عليه في صور أخرى، ومن أمثلة الجواز: نية التبرد مع الوضوء، أو الحمية والتداوي مع الصوم، حيث إن هذه النتائج تحصل بضرورة العبادة نفسها، سواء قُصدت أو لم تُقصد.

في السياق نفسه، تطرق الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، إلى بيان أهمية النية في الصوم، موضحًا أنها ركن من أركان هذه العبادة، وأن الأصل فيها أن يقصد المسلم بامتناعه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات وجه الله تعالى وطلب الأجر والثواب.

قضاء صيام رمضان قضاء الصوم صيام الاثنين والخميس دار الإفتاء نية صيام علي فخر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

ترشيحاتنا

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد خلال القاء كلمته

مفتي الهند يشارك في فعاليات دعوية كبرى بإندونيسيا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر لوزير خارجية المالديف: مستعدون لتدريب أئمة المالديف في أكاديمية الأزهر العالمية

المشاكل الزوجية

هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها لأنه لا يصلي؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد