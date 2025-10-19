قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه
الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد
«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين
جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي .. تفاصيل
أذربيجان تنضم لقوة دولية مُحتملة في غزة وفق خطة ترامب للسلام
إنجاز مصري جديد.. اتحاد الكرة يُهنئ بيراميدز بالتتويج القاري
مفاجأة .. استشاري تغذية: هرمون جديد يؤخذ بالحقن هيرجعك شباب تاني | فيديو
عبدالرحمن مجدي: بيراميدز.. قوة صاعدة في سماء إفريقيا
سامح الصريطي: الفن رسالة وقيمته في رفع الإنسان لا التسلية فقط |فيديو
منة شلبي: لازم أفضل هاوية علشان أبدع وأوصّل الشخصيات للمشاهد |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الزنجبيل؟

الزنجبيل
الزنجبيل
نهى هجرس

الزنجبيل مشروب صحي شائع، يُحضّر بنقع شرائح الزنجبيل الطازجة أو مسحوقه في الماء الساخن، مما يسمح باستخلاص مركباته المفيدة ونكهته الغنية، يُعرف بخصائصه الهضمية والمضادة للالتهابات، ويقدم العديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، قد يكون له آثار جانبية محتملة لا ينبغي إغفالها. 

يستخدم الزنجبيل كعلاج بسيط وآمن لاضطراب المعدة، وعسر الهضم، وانتفاخ البطن، والغثيان، والقيء، في معظم الحالات، يُقدم الزنجبيل فوائد صحية، ولكن هناك أيضًا حالات يُلحق فيها الزنجبيل ضررًا بالمعدة.

أضرار الإكثار من تناول الزنجبيل 

تقلبات ضغط الدم: قد يُخفِّض الزنجبيل ضغط الدم، مما قد يُسبِّب الدوار والدوخة لدى كثير من الناس، ينبغي على مَن يتناولون أدويةً لارتفاع ضغط الدم مراقبة ضغط دمهم عند تناول ماء الزنجبيل.

يزيد من خطر النزيف: من الآثار الجانبية الأخرى لشرب ماء الزنجبيل زيادة خطر النزيف، يحتوي الزنجبيل على الساليسيلات، التي تعمل كمميّعات للدم، قد يُسبب ذلك نزيفًا حادًا، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف.

تهيج الفم: قد يعاني الكثيرون من تهيج في الحلق أو الفم بعد تناول ماء الزنجبيل، يحدث هذا إذا كان المشروب مركّزًا جدًا أو استُهلِك بكميات كبيرة.

مشاكل الجهاز الهضمي: قد يُسبب الإفراط في تناول ماء الزنجبيل اضطراباتٍ في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإسهال وحرقة المعدة.

المصدر webmd

الزنجبيل أضرار الزنجبيل فوائد الزنجبيل المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

المستشار عصام الدين فريد

بعد انتخابه رئيسا للشيوخ.. من هو المستشار عصام الدين فريد؟

ترشيحاتنا

محكمة

تأجيل محاكمة 89 متهما في خلية الهيكل الإداري إلى 23 ديسمبر

محكمة

نظر محاكمة 6 متهمين في قضية لتنظيم القاعدة.. غدًا

محكمة

تأجيل محاكمة 39 متهما بقضية خلية مدينة نصر للشهود

بالصور

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد