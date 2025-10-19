ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الزنجبيل؟

الزنجبيل مشروب صحي شائع، يُحضّر بنقع شرائح الزنجبيل الطازجة أو مسحوقه في الماء الساخن، مما يسمح باستخلاص مركباته المفيدة ونكهته الغنية، يُعرف بخصائصه الهضمية والمضادة للالتهابات، ويقدم العديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، قد يكون له آثار جانبية محتملة لا ينبغي إغفالها.

يستخدم الزنجبيل كعلاج بسيط وآمن لاضطراب المعدة، وعسر الهضم، وانتفاخ البطن، والغثيان، والقيء، في معظم الحالات، يُقدم الزنجبيل فوائد صحية، ولكن هناك أيضًا حالات يُلحق فيها الزنجبيل ضررًا بالمعدة.

أضرار الإكثار من تناول الزنجبيل

تقلبات ضغط الدم: قد يُخفِّض الزنجبيل ضغط الدم، مما قد يُسبِّب الدوار والدوخة لدى كثير من الناس، ينبغي على مَن يتناولون أدويةً لارتفاع ضغط الدم مراقبة ضغط دمهم عند تناول ماء الزنجبيل.

يزيد من خطر النزيف: من الآثار الجانبية الأخرى لشرب ماء الزنجبيل زيادة خطر النزيف، يحتوي الزنجبيل على الساليسيلات، التي تعمل كمميّعات للدم، قد يُسبب ذلك نزيفًا حادًا، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف.

تهيج الفم: قد يعاني الكثيرون من تهيج في الحلق أو الفم بعد تناول ماء الزنجبيل، يحدث هذا إذا كان المشروب مركّزًا جدًا أو استُهلِك بكميات كبيرة.

مشاكل الجهاز الهضمي: قد يُسبب الإفراط في تناول ماء الزنجبيل اضطراباتٍ في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإسهال وحرقة المعدة.

المصدر webmd