قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأعمال الصيانة.. «مياه كفر الشيخ» توضح موعد انقطاع الخدمة عن دسوق

مياه
مياه
محمود زيدان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، اليوم، عن ضعف أو انقطاع في إمدادات مياه الشرب يوم الإثنين المقبل.

 وأرجعت الشركة ذلك بسبب  القيام بعملية غسيل وتطهير وتعقيم للمروقات والخزان الأرضي وجميع مراحل المرشحات بمحطة مياه الشرب الرئيسية بـ "محلة أبو علي"، وهي أعمال صيانة دورية لضمان جودة المياه.

تبدأ فترة الأعمال من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً من يوم الإثنين، وخلال هذه الفترة سيتم تشغيل المحطة بنصف طاقتها الإنتاجية.

 ونتيجة لذلك، سيؤدي هذا الإجراء إلى ضعف المياه عن مدينة دسوق وقرى مركز دسوق ومجلس قروي شابة والعجوزين، فضلاً عن انقطاع في المياه بالأطراف التابعة لهذه المناطق.

 تهيب الشركة ومجلس مدينة دسوق بالمواطنين الكرام بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كفر الشيخ دسوق مياه الشرب مياه كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

عمر خيرت

مهرجان الموسيقى العربية| عمر خيرت يحيي حفلا على مسرح النافورة.. الإثنين

روجينا

بفستان قصير .. روجينا تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح"بمهرجان الجونة السينمائي

الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح"بمهرجان الجونة السينمائي

بالصور

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد