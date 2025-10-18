قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
فن وثقافة

الثلاثاء.. القومي للترجمة يقيم إحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر
أ ش أ

يقيم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة؛ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة طه حسين بمقر المركز بحرم الأوبرا.
وذكر المركز - في بيان اليوم السبت- أنه أصدر كتاب "الحب والحرب في عيون طفل"، تأليف محمود عرفات، وترجمته الدكتورة ندى حجازي إلى اللغة الإنجليزية، وترجمته الدكتورة بشاير علام إلى اللغة الفرنسية، وذلك احتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر.
يتضمن الكتاب نصوصًا أدبية مختارة من رواية "سرابيوم" التي رصدت الصحوة التي تلت 1967 وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية على أسس، والمنهج العلمي في التفكير والتنفيذ، وإعادة بناء العقيدة القتالية المصرية، وتدريب القوات المسلحة بأفضل برامج ووسائل التدريب، ومراحل الاستعداد لحرب التحرير، وما جرى في حرب الاستنزاف، ثم العبور العظيم، ومعركة تحرير القنطرة، وبطولات رجال الصاعقة المصرية في الثغرة. 
ويحكي الأديب محمود عرفات، قصة الحرب وأهوالها وما يدور بسببها من أحداث إنسانية واجتماعية.
 

المركز القومي للترجمة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة انتصارات أكتوبر الأوبرا

