الثلاثاء.. القومي للترجمة يقيم إحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

يقيم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة؛ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة طه حسين بمقر المركز بحرم الأوبرا.

وذكر المركز - في بيان اليوم السبت- أنه أصدر كتاب "الحب والحرب في عيون طفل"، تأليف محمود عرفات، وترجمته الدكتورة ندى حجازي إلى اللغة الإنجليزية، وترجمته الدكتورة بشاير علام إلى اللغة الفرنسية، وذلك احتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر.

يتضمن الكتاب نصوصًا أدبية مختارة من رواية "سرابيوم" التي رصدت الصحوة التي تلت 1967 وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية على أسس، والمنهج العلمي في التفكير والتنفيذ، وإعادة بناء العقيدة القتالية المصرية، وتدريب القوات المسلحة بأفضل برامج ووسائل التدريب، ومراحل الاستعداد لحرب التحرير، وما جرى في حرب الاستنزاف، ثم العبور العظيم، ومعركة تحرير القنطرة، وبطولات رجال الصاعقة المصرية في الثغرة.

ويحكي الأديب محمود عرفات، قصة الحرب وأهوالها وما يدور بسببها من أحداث إنسانية واجتماعية.

