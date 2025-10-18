هيئة البث الإسرائيلية: ندرس فرض عقوبات إضافية على حماس إذا لم تواصل تسليم جثامين المحتجزين

قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: ندرس فرض عقوبات إضافية على حماس إذا لم تواصل تسليم جثامين المحتجزين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

تحريك خطوط الانسحاب

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تحريك خطوط الانسحاب إذا لم تسلم حـماس الجثامين قبل موعد يحدد لاحقا.

تسليم جثامين المحتجزين

وكانت قد أعلنت حركة حماس أنه ستسلم جثتي محتجزين مساء اليوم للصليب الأحمر، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وأضافت حركة حماس: استخرجنا جثتين لمحتجزين اليوم وسنسلمهما عند الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي.