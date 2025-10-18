قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

للمرة الثانية .. إصابة مصطفي جاد بقطع كلي فى وتر أكيليكس

مصطفي جاد
مصطفي جاد
تقى الجيزاوي

أعلن الملحن مصطفي جاد زوج الفنانة كارمن سليمان عن إصابته بقطع كلي فى وتر أكيليكس.

وكتب مصطفي جاد عبر حسابه الرسمي على انستجرام من خلال خاصية الاستوري ، “قدر الله وما شاء فعل، قطع كلي في وتر أكيليس لتاني مرة، بعتذر على عدم الرد الأيام اللي فاتت”.

كارمن سليمان تفاجيء زوجها بموقف رومانسي

وكانت فاجأت الفنانة كارمن سليمان، جمهور حفلها الأخير في مهرجان موازين بالمغرب الذى أقيم يونيو الماضي ، بموقف رومانسي لزوجها الملحن مصطفى جاد.

وظهرت كارمن سليمان، في مقطع فيديو متداول من حفل مهرجان موازين، وهي تقدم زوجها مصطفى جاد، وتفاجئه على المسرح ليصعد معها ويحيي الجمهور.

أحمد حلمي يعتذر للملحن مصطفي جاد

وفى شهر ابريل الماضي ، كان قدّم الفنان أحمد حلمي اعتذارا بعد موجة الجدل التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفه مع الملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، خلال عرض مسرحيته “بني آدم” ضمن فعاليات موسم الرياض.

وخلال ندوة تكريمه في مهرجان مالمو للسينما العربية، اعتذر أحمد حلمي عن حديثه قائلاً: “أنا بقول لأي شخص زعل: أنا آسف، حتى لو مكنتش أقصد أزعلك.. دوري إني أفهمك أو أعتذر لك"، وذلك بعد متابعته لردود الفعل على الموقف في الشارع.

وأضاف: “أنا آسف إذا كنت زعلت، حتى لو خانني اللفظ أو التعبير. مش لازم أبرر، لأن الاعتذار شجاعة، ولازم يكون اعتذار نقي، خالي من أي مصلحة أو تبرير.”

‎علق الملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، على الفيديو المتداول مع الفنان أحمد حلمي، والذي لقي غضبا من قبل البعض بداعي الإساءة إلى مصر.
‎وكتب مصطفى جاد عبر حسابه على “فيسبوك”: “لا تعليق” مع رمز تعبيري نائم، ساخرا من الجدل المثار حول الفيديو.

‎تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد حلمي والملحن مصطفى جاد زوج كارمن سليمان أثناء عرض مسرحيته الجديدة "بني ادم" ضمن فعاليات موسم الرياض، وأثار هذا المقطع موجة من الجدل واعتبر المتابعون أن حلمي يسيء لمصر.
‎الفيديو الذي انتشر مؤخرًا، كان  يجمع بين أحمد حلمي والملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، وذلك أثناء عرض مسرحيته في موسم الرياض، حيث ظهر حلمي وهو ينكر معرفته بمصطفى جاد قائلا: “إنت مين؟”، ليرد عليه مصطفى جاد: “أنا مصري”، ليقول له حلمي: “مصري وقاعد صف أول..  أكيد معزوم”، وهو ما اعتبره البعض إساءة لمصر والمصريين.

مصطفي جاد كارمن سليمان اعمال الملحن مصطفي جاد

