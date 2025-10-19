لن تصدق.. الإفراط في غسيل الاسنان يصيبك بهذه الأمراض

تعلّم الكثير منا منذ الصغر أهمية نظافة الفم الجيدة لابتسامة صحية، هذا يعني تنظيف الأسنان مرتين أو أكثر يوميًا، ولكن هل هناك حقًا ما يُسمى بالإفراط في تنظيف الأسنان؟

من المثير للدهشة أن الإفراط في تنظيف الأسنان قد يضر أكثر مما ينفع.

مخاطر للإفراط في تنظيف الأسنان

1. تآكل الأسنان

إن الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة أو بشكل متكرر قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان مع مرور الوقت، هذا المينا هو الطبقة الخارجية الواقية للأسنان، بمجرد تآكل المينا، تنكشف الطبقة التالية من السن، والتي تُسمى العاج، العاج أكثر ليونة ومسامية من المينا، مما يعني أنه يوفر حماية أقل ضد المواد الخارجية التي قد تُهيّج السن الداخلي وتُسبب الألم.

2. انحسار اللثة

قد يؤدي الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى فرك اللثة، مما يؤدي إلى انحسارها، يحدث هذا عندما تنفصل اللثة تدريجيًا عن الأسنان، كاشفةً عن مساحة أكبر من سطح وجذور الأسنان، يزيد انحسار اللثة من خطر التسوس وزيادة حساسية الأسنان.

3. الحساسية

يُخلّف تآكل مينا الأسنان وانحسار اللثة شقوقًا وفتحات مجهرية في أسنانك، مما يسمح للأطعمة والسوائل الساخنة والباردة والحلوة والحامضة بالنفاذ، يؤدي هذا إلى زيادة الحساسية والألم عند الأكل والشرب، للمساعدة في تقليل الحساسية الناتجة عن تآكل مينا الأسنان وانحسار اللثة، جرّب استخدام معجون أسنان مُخصص للأسنان الحساسة يحتوي على مكونات مثل نترات البوتاسيوم أو الأرجينين لمنع انتقال الألم، كما يُساعد تجنب الأطعمة الساخنة أو الباردة جدًا، وكذلك سد أي تسوس بسرعة قبل وصوله إلى العصب.

المصدر rw perio