تحذير أمريكي غير مباشر لـ «حماس» من الهجوم على المليشيات المُتعاونة مع الاحتلال
اليمن يتعهد بمزيد من الدعم لغزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائد الجيش
هند عاكف تفوز بجائزة الإبداع بمهرجان «المهن التمثيلية» للمسرح المصري | شاهد
40 شخصية .. «حماس» تكشف عن قائمة تكنوقراط لإدارة غزة
أحمد عادل: مفيش نادي في مصر يقدر ياخد مكان الزمالك.. والأهلي لم يُكابر في خطأ ريبيرو
عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة
كل ما تريد معرفته عن فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور
منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد
تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي
«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان| فعاليات لمهرجان تعامد الشمس.. ومتابعة لتطبيق التعريفة الجديدة.. وانتظام توافر السلع دون مُغالاة وأنشطة جامعية مُتعددة

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها ..

محافظ أسوان يتابع حركة البيع والشراء وضبط الأسواق فى كوم أمبو

 أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة بعدد من محلات الجزارة والمخابز البلدية بمركز ومدينة كوم أمبو لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية الأساسية ، وإلتزام أصحاب المحلات بعدم المغالاة ورفع الأسعار ، والإلتزام بالتسعيرة المقررة على مختلف المنتجات.

محافظ أسوان يتفقد محطة تخفيض الغاز الطبيعى بكوم أمبو

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته التفقدية بمركز ومدينة كوم أمبو بالمرور الميدانى على محطة تخفيض ضغط وقياس الغاز الطبيعى بكوم أمبو ، التى تأتى ضمن 4 محطات على مستوى المحافظة .

محافظ أسوان يتابع توافر السلع الغذائية داخل معرض كوم أمبو بتخفيضات 30%

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بجولة ميدانية داخل معرض السلع الغذائية المخفضة بمدينة كوم أمبو، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والالتزام بتطبيق الأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة.


محافظ أسوان: استقرار الحالة العامة والتشغيل الطبيعى لسيارات السيرفيس بالمواقف

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، استقرار الحالة العامة وانتظام التشغيل الطبيعى لسيارات السيرفيس بمختلف المواقف داخل مراكز ومدن المحافظة، مع إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم اعتمادها رسمياً عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود أمس.


طب أسوان تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد فى أجواء من الفخر

في أجواء من الاعتزاز الوطني والفخر الأكاديمي، نظّمت كلية الطب بجامعة أسوان احتفالًا مميزًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بالتزامن مع استقبال الطلاب والطالبات الجدد للعام الجامعي 2025-2026.


 

بتفاعل جماهيرى..فعاليات مميزة لفرق الفنون الشعبية بمهرجان تعامد الشمس بأسوان..شاهد

وسط حضور جماهيرى من أهالى محافظة أسوان وضيوفها من الزائرين ، وعلى أنغام الفقرات الفنية والفلكورية لفرق الفنون الشعبية .

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة فى فعاليات مهرجان تعامد الشمس ، والتى أقيمت على مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل القديم .

قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لبيع المنتجات الحرفية ضمن مهرجان تعامد الشمس بأسوان

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة أول متجر دائم لعرض وبيع المنتجات الحرفية والفنية نتاج ورش الهيئة ، وذلك بمسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان، ضمن فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، في إطار الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

