30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
مساعد وزير الخارجية: إنهاء الحروب الإقليمية مبدأ ثابت في السياسة المصرية
رئيس الوزراء الأفغاني: لا نسعى للحرب مع باكستان لكنها بدأت انتهاك سيادتنا
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
محافظ المنيا: لن نتهاون في تطبيق التعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب
بنجلاديش: تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار دكا بعد اندلاع حريق في منطقة الشحن
"سي.إن.إن.": محادثات داخل الإدارة الأمريكية حول لقاء جديد بين ترامب وكيم خلال جولة آسيا
تعرف على آخر موعد لتنازل المتقدمين لانتخابات مجلس النواب عن ترشحهم
الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة
سامسونج توقف مؤقتًا تحديث One UI 8 (أندرويد 16) لهواتف Galaxy S24 وS22
محمود طلحة يكشف أسرارا جديدة عن بطولات أشرف مروان في حرب أكتوبر | بث مباشر
مستخدما كلب حراسة.. ضبط عاطل لاتجاره بالمخدرات في الشارع بشبرا الخيمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لبيع المنتجات الحرفية ضمن مهرجان تعامد الشمس بأسوان

تعامد الشمس
تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة أول متجر دائم لعرض وبيع المنتجات الحرفية والفنية نتاج ورش الهيئة ، وذلك بمسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان، ضمن فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، في إطار الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

وشهد الإفتتاح المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بحضور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافى، وتغريد كامل مدير عام التسويق والمبيعات، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية والإعلاميين.

ويضم المعرض مجموعة متميزة من المنتجات الحرفية والتراثية التي تجسد أصالة الفن المصرى ، وتشمل السجاد اليدوى، والمكرميات المستوحاة من البيئة الريفية، والكليم اليدوي، إلى جانب أعمال فن الأركت، وقطع الديكوباج والريزن، فضلا عن منتجات الحلي والإكسسوارات المصنوعة من الأحجار الكريمة، والحقائب اليدوية من الخرز والجلد الطبيعي، وأعمال الحفر على الصدف التي تبرز جمال الحرف المصرية الأصيلة.

تعامد الشمس

وأكد اللواء خالد اللبان، أن المتجر يعد الأول من نوعه لمنتجات الهيئة في منطقة سياحية، ويهدف إلى دعم الحرفيين وتشجيع الصناعات اليدوية، وتعريف السائحين والزائرين بروح التراث المصري الأصيل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح متجر جديد بمدينة الغردقة، ضمن خطة الهيئة لتعزيز الاستفادة من منتجاتها وتسويقها وتعظيم مواردها، وأن الهيئة تستعد لإطلاق خدمة التسويق الإلكتروني قريبا.

وتتواصل فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس" بعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، حيث تقدم فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية عرضها على مسرح فوزي فوزي، وفرقة بورسعيد على مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين، وفرقة ملوي بقصر ثقافة الرديسية، وفرقة الأنفوشي بقصر ثقافة السباعية، وفرقة سوهاج بقصر ثقافة كوم أمبو، وفرقة الأقصر بمكتبة الطفل بدراو، وفرقة العريش بقصر ثقافة توشكى، بينما تقدم فرقة أسوان فقراتها المميزة بميدان المحطة.

ويُقام المهرجان بإشراف وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال إدارتي المهرجانات والفنون الشعبية وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد وفرع ثقافة أسوان وتختتم فعالياته صباح الأربعاء 22 أكتوبر بعروض فنية أمام معبد أبو سمبل، بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

