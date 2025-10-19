شعبي ومختلف.. طريقة عمل الفول باللية

إذا كنت تودين تقديم الفول بطريقة شعبية ومختلفة إليك طريقة عمل الفول باللية على الطريقة المصرية الأصيلة، بطعم غني ودسم يفتح النفس.



المكونات:



2 كوب فول مدمس (جاهز أو منقوع ومسلوق مسبقًا)

2 ملعقة كبيرة لية ضأن (مقطعة قطع صغيرة)

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

1 ثمرة طماطم مفرومة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون

عصير نصف ليمونة

(اختياري)

خبز بلدي للتقديم



الطريقة:

في طاسة على نار هادئة، ضعي اللية المقطعة حتى تسيح تمامًا وتُخرج دهنها، ثم أزيلي قطع اللية المتبقية إذا رغبتِ.

أضيفي البصل المفروم إلى الدهن وقلّبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

ضعي الثوم وقلّبيه لبضع ثوانٍ حتى تظهر رائحته.

أضيفي الطماطم المفرومة وقلّبيها حتى تتسبك وتصبح صلصة سميكة.

أضيفي الفول المدمس إلى الخليط، وقلّبي جيدًا حتى يمتزج بالمكونات.

تبّليه بـ الملح والفلفل والكمون، ويمكنك إضافة القليل من الماء إذا كان الفول ثقيلًا جدًا.

اتركيه على نار هادئة 5–10 دقائق حتى يتشرب طعم اللية.

قدميه ساخنًا، وزيّنيه بعصير الليمون أو رشة كمون إضافية.



نصائح:

يمكنك إضافة شطة أو زيت حار إذا كنتِ تحبين الطعم الحراق.

بعض الناس يضيفون ملعقة صغيرة من السمن البلدي مع اللية لمذاق أغنى.

يقدم عادةً مع العيش البلدي والمخلل والطماط.