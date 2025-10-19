قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
الحصة لا تتجاوز 100 جنيه| ننشر تفاصيل تفعيل مجموعات التقوية في المدارس
متحدث الحكومة الأفغانية يعلن انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة
معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

شعبي ومختلف.. طريقة عمل الفول باللية

الفول باللية
الفول باللية
ريهام قدري

إذا كنت تودين تقديم الفول بطريقة شعبية ومختلفة إليك طريقة عمل الفول باللية على الطريقة المصرية الأصيلة، بطعم غني ودسم يفتح النفس.


المكونات:

 


2 كوب فول مدمس (جاهز أو منقوع ومسلوق مسبقًا)
2 ملعقة كبيرة لية ضأن (مقطعة قطع صغيرة)
1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مفروم
1 ثمرة طماطم مفرومة
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
رشة كمون
عصير نصف ليمونة 

ماذا يحدث للكبد عند تناول الفول يوميا

(اختياري)
خبز بلدي للتقديم


الطريقة:
في طاسة على نار هادئة، ضعي اللية المقطعة حتى تسيح تمامًا وتُخرج دهنها، ثم أزيلي قطع اللية المتبقية إذا رغبتِ.
أضيفي البصل المفروم إلى الدهن وقلّبيه حتى يصبح لونه ذهبي.
ضعي الثوم وقلّبيه لبضع ثوانٍ حتى تظهر رائحته.
أضيفي الطماطم المفرومة وقلّبيها حتى تتسبك وتصبح صلصة سميكة.
أضيفي الفول المدمس إلى الخليط، وقلّبي جيدًا حتى يمتزج بالمكونات.
تبّليه بـ الملح والفلفل والكمون، ويمكنك إضافة القليل من الماء إذا كان الفول ثقيلًا جدًا.
اتركيه على نار هادئة 5–10 دقائق حتى يتشرب طعم اللية.
قدميه ساخنًا، وزيّنيه بعصير الليمون أو رشة كمون إضافية.


نصائح:
يمكنك إضافة شطة أو زيت حار إذا كنتِ تحبين الطعم الحراق.
بعض الناس يضيفون ملعقة صغيرة من السمن البلدي مع اللية لمذاق أغنى.
يقدم عادةً مع العيش البلدي والمخلل والطماط.

