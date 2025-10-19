غلق ورش مخالفة بنطاق حي جنوب الغردقة ضمن حملة لإعادة الانضباط إلى الشارع

نفذ حي جنوب الغردقة، برئاسة اللواء أحمد مهدي، حملة موسعة استهدفت غلق عدد من الورش المخالفة بشارع الكهف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بإحكام الرقابة على الورش والمحلات التجارية وضمان التزامها بالقوانين المنظمة للعمل.

وشملت الحملة المرور الميداني على عدد من المحلات والورش بمحيط شارع الكهف، للتأكد من الالتزام باشتراطات التراخيص والقواعد العامة المنظمة لمواعيد العمل، حيث أسفرت الجهود عن غلق عدد من الورش المخالفة التي تجاوزت المواعيد الرسمية وحدود التصاريح القانونية.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الحملات ستستمر بشكل يومي داخل نطاق الحي لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس راحة المواطنين أو تعيق حركة المرور داخل الأحياء.