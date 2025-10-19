رفع آثار انقلاب سيارة تريلا تحمل ذرة صفراء في نزلة الطريق الإقليمي بالمنوفية

تمكنت القوات المعنية على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية من رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل تريلا محملة ب 50 طن ذرة صفراء في نزلة الطريق الإقليمي بقرية شما بمركز اشمون.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق حيث تم تجنيب السيارة في منتصف الطريق وإزاحة الذرة الصفراء من علي الطريق لمنع توقفه وتكدس حركة السيارات.

وشهد الطريق الإقليمي انقلاب سيارة نقل تريلا محملة ب 50 طن ذرة صفراء في نزلة قرية شما بمركز اشمون علي الطريق الإقليمي.

وتبين مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انقلاب السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

كما انقلبت حمولة الذرة الصفراء علي الطريق، وسط تجمع من الأهالي لمحاولة إنقاذ الموجودين داخل السيارة.