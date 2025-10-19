قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رفع آثار انقلاب سيارة تريلا تحمل ذرة صفراء في نزلة الطريق الإقليمي بالمنوفية

مروة فاضل

تمكنت القوات المعنية على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية من رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل تريلا محملة ب 50 طن ذرة صفراء في نزلة الطريق الإقليمي بقرية شما بمركز اشمون.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق حيث تم تجنيب السيارة في منتصف الطريق وإزاحة الذرة الصفراء من علي الطريق لمنع توقفه وتكدس حركة السيارات.

وشهد الطريق الإقليمي انقلاب سيارة نقل تريلا محملة ب 50 طن ذرة صفراء في نزلة قرية شما بمركز اشمون علي الطريق الإقليمي.

وتبين مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انقلاب السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

كما انقلبت حمولة الذرة الصفراء علي الطريق، وسط تجمع من الأهالي لمحاولة إنقاذ الموجودين داخل السيارة.

